Javier Milei asistió a 16 provincias por la caída de ingresos en abril

El Gobierno nacional auxilió a 16 de las 24 provincias del país durante abril debido a la caída de ingresos que estresa las finanzas de la mayoría de las jurisdicciones, pero de todas maneras se quedó con la mitad de los fondos que debía entregar para sostener el equilibrio fiscal.

Con estas decisiones, el presidente, Javier Milei, mostró una alta dosis de pragmatismo en su manejo político ante el reclamo de gobernadores que esperan por una reactivación que no llega y horada mes a mes sus ingresos.

Así, la semana pasada activó una nueva línea de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) hacia un grupo de provincias en problemas para hacer frente a las obligaciones que surgen con el inicio de un nuevo mes. El reparto se ejecutó el miércoles 29 de abril y fueron ocho las provincias beneficiadas, según los registros oficiales.

El monto ascendió a $ 44.000 millones, que se suman a unos $ 3.000 millones previos que había recibido Santa Fe, totalizando $ 47.000 millones en el mes.

Neuquén recibió $ 8.410 millones en su mayoría en concepto de ATN y en menor medida vinculados a la asistencia del manejo del fuego como así también la inversión que hizo la provincia para paliar los efectos de la sequía en la zona ganadera caprina. La provincia declaró por u n año más la emergencia por sequía, con lo que exime del pago de impuestos al sector y reclamó una medida espejo de Nación para sopesar el apoyo a los ganaderos.

El gobernador Rolando Figueroa cerró acuerdo con el ministro Luis Caputo para iniciar la recepción de fondos adeudados para la caja de jubilación y, en forma independiente, obtiene avales para créditos de organismos multilaterales para hacer rutas en zonas alejadas de los yacimientos petroleros de Vaca Muerta.

Los números publicados por el ministerio de Economía indican que Neuquén finalizó marzo con un resultado financiero a favor e de 65.234 millones de pesos, un número menor en términos nominales y reales al de igual período del año pasado, pero en todo caso positivo.

Del monto total, los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) sumaron $ 8.000 millones, mientras que, por el Fondo Nacional de los Bosques Nativos, el ministro de Economía Guillermo Koenig recibió unos $ 204 millones. Por Conducción y Docencia $ 91 millones.

Figueroa tiene dos votos en el Congreso, uno en el Senado y otro en Diputados. “No les cae simpático al gobierno que no vote una de sus leyes”, dijo la senadora Julieta Corroza sobre su abstención en la ley de glaciares en la que el gobierno cifró esperanzas de reactivación minera. En cambio, en la de reforma laboral y en el Presupuesto hubo un voto favorable en general pero no en los artículos en particular. De los legisladores nacionales hay 5 de La Libertad Avanza quienes, salvo cuestiones puntuales, tienen comunión con Figueroa. Karina Maureira reclamó al jefe de Gabinete Manuel Adorni atención nacional para infraestructura, deudas del PAMI con el sistema público de salud, el financiamiento de áreas de atención social e infraestructura vial.

La segunda más grande

La segunda mayor transferencia del miércoles pasado fue para Mendoza con $ 7.000 millones. Milei mantiene una buena relación con el mandatario local, Alfredo Cornejo, al tiempo que apuntala a Luis Petri como referente de su espacio.

Luego aparece San Juan con $ 6.000 millones. Hoy la provincia será visitada por Karina Milei y el ministro del Interior, Diego Santilli, en el marco de una exposición minera. El jefe provincial, Marcelo Orrego, jugó un rol clave en la aprobación de la Ley de Glaciares.

También $ 6.000 millones se le concedieron a Chaco, cuyo gobernador Leandro Zdero es uno de los que más visitó la Casa Rosada. El listado se completa con $ 5.500 millones para Misiones, $ 4.000 millones para Entre Ríos y Catamarca y $ 3.500 millones para Santa Fe.

Cuando vemos el acumulado del primer cuatrimestre, resalta el apoyo de $ 15.000 millones a Misiones, provincia clave por los legisladores que manejan el tándem Hugo Passalacqua y Carlos Rovira. Y si analizamos lo que sucedió desde el inicio de la gestión de Milei la cantidad de dinero enviada asciende a $ 47.000 millones.

La mitad para Caputo

El fondo de ATN –que se conforma con un porcentaje de fondos coparticipables- totalizó en abril $ 86.799 millones, por lo cual la ejecución fue del 54%. El resto quedó en poder del Ministerio de Economía para sostener el equilibrio fiscal nacional. Politikón Chaco destacó que fue el segundo mes consecutivo que el reparto superó el 50%, lo cual no sucedía desde finales del 2021.

Estos movimientos resultan concordantes con las necesidades políticas del Ejecutivo nacional y las dificultades financieras en varias provincias.

Por estas horas la Casa Rosada encuentra resistencia en el Congreso Nacional para aprobar la reforma política, una obsesión de Milei, que incluye la eliminación de las PASO y modifica el financiamiento a los partidos políticos.

El respaldo previo con adelantos de coparticipación

A principios de abril y a sabiendas de la difícil situación de las provincias, Milei autorizó adelantos de coparticipación por hasta $ 400.000 millones.

Las provincias que ingresaron al programa ofrecido por Nación fueron: Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

Por tanto, Catamarca, Chaco, Mendoza, Misiones y Salta fueron las jurisdicciones que accedieron a las dos vías de financiamiento que habilitó el Ejecutivo Nacional.

Lo que recibió Río Negro

Por transferencias no automáticas en abril Río Negro recibió:

$ 506 millones que se repartieron $293 para salud, $ 44 millones para acciones especiales y $ 85 millones para otros rubros.