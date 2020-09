Análisis: ¿Qué esperar sobre la compra de los 200 dólares?

Este mes no se aplicaron medidas sobre el dólar "solidario".

Diego Penizzotto, especialista en economía del diario RÍO NEGRO, explicó el panorama futuro del dólar en su columna semanal del programa "Vos a diario". Recordó que hay una fuerte presión sobre la reserva del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Las opciones posibles para revertir esta situación se pueden resumir en tres: limitar por completo la compra, reducir el cupo o liberar el tipo de cambio, lo que implicaría una devaluación. Este mes, la elección del Gobierno fue mantener abierto el cupo esquema de restricción por cantidad y suspender casi 15.000 cuentas de "coleros digitales" como estrategia de amedrentamiento

Penizzotto aclaró que el Gobierno puede desactivar el esquema cuando lo desee, pero ya se puede considerar que este mes no se realizarán acciones. La compra se suele realizar cuando se tiene el dinero y la habilitación, o sea, cuando se cobra el sueldo. Al no haber aplicado cambios ayer, ya no se logra el efecto deseado que es el de preservar las reservas. Esto quedó comprobado porque este martes, un millón de personas compraron dólares, cuando se estima que son cuatro millones las que compran por mes, o sea "una cuarta parte del problema".

"Yo creo que el Gobierno está apostando a la reactivación de la economía", resaltó. Hay personas que tienen ingresos fijos en pesos y parte de ese dinero no se va a gastar, que es el que antes se destinaba, por ejemplo, a viajes o entretenimiento. Con las habilitaciones, ese flujo de pesos que va el dólar puede ir a la economía y no a la compra de divisa, con lo cual, la presión sería menor. Pero, "mientras la pandemia se mantenga va a ser un esquema difícil de sostener".

Las reservas, informó el economista, ayer cayeron 100 millones de dólares y el valor del "Blue" cayó, porque hay más oferta. "Está claro que la dinámica es esa", resumió y agregó dos datos que matizan este panorama: la liquidación de exportadores de soja entre enero y agosto cayó un 12% en comparación con el año pasado -los granos se guardan a la espera de una devaluación- y se calcula que hay 196.000 millones de dólares -algo así como medio PBI- fuera del sistema bancario o financiero. Esto habla de la desconfianza en la economía argentina y de la enorme capacidad de ahorro ociosa del país.