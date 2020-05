Analizan las pruebas del caso Sebastián Villa

Fue postergada la indagatoria a Sebastián Villa por la denuncia de violencia de género que hizo su ex pareja Daniela Cortés y por aquella en la cual el jugador la acusa de extorsión.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Esteban Echeverría analiza las pruebas presentadas por las partes para tener herramientas y que la fiscalía pueda preguntar al colombiano sobre ambas situaciones.

Si bien son dos causas, en caso de que se compruebe una de las dos acusaciones eso indicidiría inmediatamente en la otra.

Cortés ratificó la denuncia ante la fiscalía y por pedido del abogado Fernando Burlando, el juez Horacio Hyrb determinó que el futbolista no pueda salir del país por 30 días. Además tiene una restricción perimetral de 1.500 metros para no acercarse hasta su casa en el barrio cerrado Saint Thomas, de la localidad bonaerense de Canning, en donde vivía con su ex novia.

Mientras tanto, Boca espera la resolución de la justicia para tomar decisiones sobre el futuro del jugador en el club. Villa fue uno de los mejores jugadores del semestre pasado en el que el xeneize se consagró campeón de la Superliga.