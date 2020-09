Analizan moratoria jubilatoria para quienes no completen los años de aportes

Trascendió que Anses analiza la moratoria, aunque no se comunicó oficialmente. (Archivo).-

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) analiza una moratoria para aquellas personas que no completan los años de aporte. Aunque no está entre los objetivos centrales del organismo, el proyecto trascendió -tal vez- como una forma de medir su impacto en la sociedad.

Según Infobae, Anses analiza una moratoria jubilatoria para quienes tienen menos de 30 años de aportes. La titular del organismo, Fernanda Raverta, ya hizo referencias a su idea de la política previsional, considerando que el Estado debe garantizar el acceso a las personas que no pudieron pagar los aportes o no se los hicieron.

“Estamos pensando desde el organismo dar soluciones a problemas que necesariamente nos obligan a ser mejores. El tope de la moratoria alcanzó hasta el 2003 a cubrir una necesidad. En los tiempos de crisis económicas, donde los empleadores no habían hecho oportunamente los aportes de sus trabajadores y trabajadoras, se tomó la decisión política de un gobierno que comprendía que tenían la edad y, por responsabilidad no propia, no habían tenido sus aportes, que pudiera el Estado garantizarlo a partir de una moratoria que, de alguna manera, ese mismo ciudadano lo va devolviendo al Estado y tiene la posibilidad de tener su jubilación”, declaró a fines de Agosto, Raverta.

Sin embargo, la posible moratoria está un paso atrás de la resolución de las deudas que tienen las provincias con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Anses, tema que se comenzará a tratar en comisión, esta tarde, en la Cámara de Diputados.