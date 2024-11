Luciano Castro tiene una costumbre que «atrapa» a todas sus parejas ¿De qué se trata?

La relación entre Luciano Castro y Griselda Siciliani está bajo la mirada de todos luego de las polémicas declaraciones de Sabrina Rojas, ex pareja del actor. La conductora de Pasó en América reveló que Siciliani estaba «obsesionada» con Castro y que le mandaba mensajes cuando ellos estaban en pareja. Además, deslizó la idea de que ahora la situación «se habría dado vuelta» y calificó al actor como “infiel serial”.

Luciano Castro fue tildado de «infiel serial»

En Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri en El Trece, las panelistas debatieron las conductas del actor en sus relaciones y compartieron un dato sobre su comportamiento con sus parejas.

“Más allá de que Sabrina dijo que él es un infiel serial. Él quiere la atención de todas”, expuso Majo Martino.

“A mí me dijeron algo peor… A veces los tipos con tal de c… dicen cualquier cosa. Hay que ver qué le dice a Griselda, porque son tremendos”, sostuvo Estefi Berardi y agregó: “A mí lo que me dijeron, y es peor que lo que vos estás diciendo Majo, y voy a ser cuidadosa, pero me lo han dicho chicas que salieron con él, es que Luciano les quema la cabeza”.

Luego, Majo especificó que se refería a “que hace sentir única a todas”.

“No voy a decir, pero les quema la cabeza. Las enloquece. Y no voy a ampliar”, reveló Estefi Berardi.