Consejos para cuidar a los animales de compañía en días de fiestas

Un eterno problema que se repite cada año es el uso de la pirotecnia que, más allá de las campañas de concientización, se sigue pasando por alto, todo lo que ocasiona y las múltiples consecuencias en personas mayores, niños, personas con autismo y por supuesto los animales.

Si bien en la mayoría de las ciudades existen determinadas ordenanzas que prohíben el uso de pirotecnia sonora, para muchos les es indiferente cumplirla y en estos días de gran festejo, se torna aún más difícil impedirlo.

Mientras los demás festejan, los animales padecen de diferentes formas. Ayudalos previniendo.



Por esta razón, sin dejar la alegría de lado y toda la algarabía que estos festejos implican, es importante tomar ciertos recaudos para no perjudicar a nuestros animales amigos, ya que estos necesitan de algunos cuidados especiales, más cuando se trata de ruidos fuertes, pero también sin descuidar su alimentación y otros puntos claves donde se requiera la atención humana y puedan disfrutar de las celebraciones a la par de las personas.

No todo lo que comen las personas es bueno para los animales.



Para esta ocasión, una vez más, la médica veterinaria Silvia Busson, docente de la carrera de Medicina veterinaria de la UNRN de Choele Choel, comparte estas recomendaciones para tener en cuenta en estos días festivos. En primer lugar, debemos tener en cuenta que el oído de los animales es más desarrollado que el nuestro – explica la profesional- y tienen la capacidad de escuchar los sonidos amplificados. “Lo ideal sería evitar el uso de pirotecnia, pero lamentablemente la falta de empatía, a veces no permite disfrutar en paz, por eso es fundamental tomar ciertos recaudos, argumentó Busson y agregó que “sobre todo los felinos que tratan de ocultarse o escapar, ya que los perros suelen ser más expresivos, aunque también pueden escaparse, se paralizan, tiemblan, jadean entre otras tantas manifestaciones”.

Según la médica, al observar alguno de estos signos, lo mejor es llevarlo siempre con uno, para que el animal se sienta acompañado y calmo.

Programá los festejos asegurandoles un lugar seguro



Momentos previos a los festejos, la experta recomienda jugar con el animal. Es una buena opción, ya que ayudará a distraerse y también a que se tranquilice. El interactuar además ayuda siempre a reforzar el vínculo con nuestros animales.

Si se queda en casa, se debe tomar los recaudos necesarios para mantener al animal lo más aislado posible del ruido exterior. “Nunca dejarlos atados, o cerca de ventanas, para evitar fugaz o roturas”, argumentó Busson y añadió que “cerrar bien la casa, procurando que continúe ventilada con música de fondo ayuda a reducir los estruendos”.

Ellos, al igual que los niños necesitan de la contención de la familia



Para esto, la profesional aconseja una selección de melodías diseñadas exclusivamente para perros y gatos que ayudarán a relajarse y conciliar el sueño, reducir el estrés, evitar comportamientos inadecuados y/o agresivos, entre otros beneficios que impactan positivamente sobre su salud.

La veterinaria además hizo hincapié en “nunca administrar ningún sedante sin indicación previa del Médico Veterinario, ya que, tanto la salud de ellos como la situación particular que están viviendo, debe ser evaluada previamente por un profesional y se debe tener en cuenta, además, que muchos medicamentos de uso humano son peligrosos para perros y gatos.

Por otro lado, en estos días de reunión familiar, no debemos descuidar su alimentación, ya que se torna difícil no convidarles comida cuando nos miran con su carita tierna, señalo la profesional. Por eso es importante tener en cuenta que muchos de los alimentos que se consumen durante las fiestas resultan perjudiciales para los animales, como, por ejemplo: el chocolate, salsas, postres dulces, alimentos con grasas y demás, mejor su snack favorito.

Si hay gatos en el hogar, mantenerlos lejos del pino navideño en caso de que la familia se ausente de la casa



También con la llegada de desconocidos al hogar, los animales pueden sentir miedo, ansiedad y necesidad de huir del lugar. Por eso necesitan un lugar cómodo para refugiarse. Para evitar este tipo de situaciones, la médica aconseja hacer un espacio dentro del hogar destinado a su tranquilidad. A este sitio, se lo puede enriquecer utilizando aromaterapia: hornillos, difusores o humidificadoras de ambientes con aceites esenciales de lavanda, tilo, eucalipto o menta

También Busson aconseja los tratamientos con flores de Bach como una excelente alternativa la infaltable musicoterapia, colocándoles todas sus pertenencias en su espacio: cama, juguetes, bandeja sanitaria, comedero ayudará sin duda a que se sientan mucho más seguros, culminó la experta.

