Baby Etchecopar: «Cuando veo salir a ‘Yuyito’ a contar su historia de amor, me da un poquito de asco»

Tras la visita de Susana Giménez a la Casa Rosada y el romance del Presidente Javier Milei con la ex vedette Amalia “Yuyito” Gonzalez, el conductor de “Basta Baby”, Baby Etchecopar salió al cruce y, en diálogo con el medio Noticias Argentinas afirmó que la política está cada vez más farandulizada “porque, lamentablemente, el político es muy cholulo y nos damos cuenta todo el tiempo”.

Baby Etchecopar: «Si no fuera un tipo que labura en radio y televisión, ¿quién me daría pelota?

En esta línea, el periodista señaló: «Incluso yo, si no fuera un tipo que labura en radio y televisión, ¿quién me daría pelota?«. De esta manera, Etchecopar explicó que «la gente te acepta y se ríe de todo lo que decís por más que no sea cómico y me pasa permanentemente«.

«Estuve con tipos con quienes jamás soñé que estaría, importantísimos, digo una estupidez y es como si fuera el rey del humor«, reflexionó el comunicador.

Pregunta – ¿En la política, entonces, ocurre porque cada vez se vuelven más cholulos?

BE – En otro ambiente se llega por talento, en la política no. El político sabe que va a pasar y, en el tiempo que está, trata de acostarse con las mujeres que salen en los almanaques. Intentan tener, de amigos, a los poderosos que ve en la revista Gente y Caras; de ir a todas las fiestas y no perderse nada porque sabe que lo suyo es transitorio, precisamente por falta de talento.

Asimismo el comunicador agregó que «encima -los políticos- saben que se van a ir mal. Como saben que se les terminan los cohetes, tratan de festejar todo rápido. Esto pasa desde las Cortes Federales. Antiguamente se los usaba de bufón, pero ahora se los respeta un poco más y se los define como ‘amigos’. Es el interés desesperado por acariciar el talento».

P- ¿Quiénes serían los «bufones» de ahora?

BE – En este gobierno son quienes van a comer a la quinta de Olivos. En la misma mesa que antes con Alberto.

P – ¿Y la visita de Susana -Giménez- ayer?

BE – No, porque no creo que a Susana le haga falta absolutamente nada de lo que tiene (el Presidente Javier) Milei. Al contrario, a Milei le hace mucha falta la popularidad y el carisma de Susana, a ella le va a venir bien la nota periodística.

P – ¿A eso te referías cuando dijiste que “la usaron” a Susana?

BE – ¡Claro! Imaginate cómo habrán estado ese día con Susana, nada menos que en la Casa Rosada. Se habrán descompuesto.

P – Anteriormente, decías que te decepcionó este gobierno ¿Qué fue lo que más te decepcionó de este mandato?

BE – Al mirar alrededor y ver que tus hijos la pasan mal, los viejos también, al igual que los laburantes. Evidentemente algo anda mal. Eso me decepcionó. Esperaba menos casta, y más laburo, porque ahora parece que somos de la casta. Menos viaje y más laburo, menos Susana y más laburo, menos amigos que todos los días le hacen notas y más laburo. Me decepcionó igual que los demás.

P – Pensabas que iba a ser algo distinto

BE – Pensaba que iba a venir y terminar con la corrupción metiendo en cana a todos los que le robaron a la Argentina de la mano de Cristina Kirchner. Pensaba que el mismo día que subía iba a poner mano un poco más rígida con la delincuencia y que iba a desarmar a los gordos de la CGT que son los que gobiernan, en realidad, a la Argentina.

Asimismo, Etchecopar agregó que sin embargo, considera que el mandato de Milei es «igual que los demás gobiernos, pero no por él, sino porque la casta maldita, mercenaria y mafiosa, no lo deja gobernar».

El romance de Javier Milei con “Yuyito” González

En esta línea, el comunicador hizo referencia al romance del Presidente con Amalia «Yuyito» González: «a mí, ese papelón me hace un poco de ruido porque no es momento para ridiculeces«. El conductor remarcó: «Cuando la veo salir a ‘Yuyito’ a contar su historia de amor, me da un poquito de asco».

«Está bien que se enamore, me importa un carajo, lo que está mal es que salga todos los días a decir ‘a las que no están enamoradas‘»,citó a la novia del jefe de Estado y en contraposición agregó: «bueno, a las que no comen, a las que no estudian, a las que no pueden mantener a la familia y, las que no están enamoradas, también son parte de los ciudadanos que votaron al marido«.

Al respecto, «Baby» continuó: «Eso de que ‘hoy me fue bien a mí y la pegué, me parece una estupidez, muy mediocre«.

El mensaje a su público

En su rol de comunicador, el periodista aseguró que el mensaje para su público es «que apoyemos al Presidente y que el Presidente nos apoye, no nos dejemos dominar por el miedo del kirchnerismo, tratemos de que vayan presos los que se robaron a la Argentina, que para eso lucho».

«A mí no me importa ni Milei, ni la hermana, sino que los corruptos paguen porque no puede ser que en un país se roben la Argentina y nadie vaya preso«, agregó.

En un contexto con 52,9% de pobres, y frente a las problemáticas que el comunicador remarcó anteriormente, como la falta de empleo, Etchecopar aseguró que el Gobierno tomó el poder con un «país devastado y hay que decir las cosas como son para que reaccione y empiece a gobernar como debe ser. El periodismo tiene que marcarle la diferencia y no aplaudirle las payasadas», concluyó.