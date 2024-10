Por Vaca Muerta, Neuquén es la nueva meca del trabajo en Argentina

El rol dinamizador que la explotación de Vaca Muerta genera en su zona de influencia no deja de sorprender. Su impacto excede lo estrictamente contable, y se percibe en las comunidades involucradas.

Al igual que el agro, el oil and gas es un sector internacionalizado que se ancla más en el desempeño de la economía global que de la economía argentina. A la luz de la evolución reciente (y no tan reciente) de la macro local, esto se ha constituido en una ventaja.

La gran recesión en el primer semestre, evidenciada principalmente en la construcción, el comercio y la industria, ha sido suavizada por el desempeño de actividades orientadas a la exportación. En el caso del agro, la histórica sequía que afectó a la campaña 2022-2023 ha magnificado el efecto compensatorio en los datos finales.

El impacto social del crecimiento de estos sectores es limitado, por cuanto no son intensivos en mano de obra. Sin embargo, lo que sucede en Neuquén con Vaca Muerta tiene una especificidad. La productividad de las explotaciones, y la calidad y abundancia de recursos, hacen que las proyecciones del oil and gas en la Argentina y, en particular, en la provincia, sean espectaculares.

El vertiginoso desarrollo de proveedores locales y el crecimiento demográfico en Neuquén reflejan el presente y las expectativas de su sector hidrocarburífero no convencional. Este dinamismo se traduce en más y mejor empleo en la provincia, a contramano del resto del país.

Neuquén: el oasis en números

Según datos calculados por Diario RÍO NEGRO, Neuquén es la jurisdicción de Argentina donde más creció el empleo per cápita, donde menos cayó el número de empleadores por habitante, y donde menos se deterioró el salario real registrado en el período junio 2023-junio 2024. Los datos de empleo utilizados provienen de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), y los de población corresponden a proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

El número de trabajadores registrados per cápita en territorio neuquino se incrementó un 17,7% interanual en junio 2024. El dato, por sí solo, es impactante, pero lo es más al considerar que aconteció en un contexto recesivo a nivel nacional.

Neuquén fue, por muy lejos, la jurisdicción que mostró el mejor desempeño en el período. Le siguieron en el ránking Catamarca y Salta, epicentros del sector litífero, que mostraron un crecimiento del empleo per cápita del 0,2% y del 0,1%, respectivamente. En las restantes 21 jurisdicciones argentinas, el indicador se deterioró, como se aprecia en el gráfico adjunto.

En todas las provincias del país, se observó entre junio 2023 y junio 2024 una reducción en la cantidad de empleadores por habitante; esto incluye tanto empresas como casas particulares (generadoras de trabajo doméstico). No obstante, Neuquén es la provincia donde la caída fue menor. Si se consideran únicamente empresas, solo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ha mostrado un desempeño superador.

En el período, el número de empresas cada 1.000 habitantes en Neuquén ha pasado de 13,1 a 13, una contracción menos pronunciada que en el total del país. Este comportamiento diferencial le ha permitido a Neuquén pasar del sexto al quinto lugar en el ránking nacional de empresas registradas per cápita, superando a la provincia de Córdoba.

En cuanto a remuneraciones de empleados de empresas, Neuquén nuevamente está a la cabeza. De punta a punta en el período de referencia, el salario promedio bruto de los trabajadores registrados en la provincia se incrementó un 257% nominal, la mayor tasa del país.

Esto permitió que el poder adquisitivo de las remuneraciones al trabajo, en promedio, no sufra un deterioro tan profundo. Tomando como referencia el índice de precios al consumidor (IPC) nacional, que elabora el Indec, la caída en términos reales del salario promedio bruto real de Neuquén fue del 3,8%. Santa Cruz fue la segunda jurisdicción con menor contracción (-4,3% interanual). Asimismo, son las dos provincias que en junio 2024 mostraron los mayores niveles salariales del país.

El rol de Vaca Muerta

Según la SRT, en junio 2024 había 24.113 personas trabajadoras que se desempeñaban en el sector de explotación de minas y canteras de la provincia de Neuquén, lo cual incluye las actividades extractivas en la formación Vaca Muerta. El dato marca un incremento de empleo en el rubro del 10,2% interanual. Uno de cada 10 trabajadores en territorio neuquino está empleado en esta actividad.

Lo más relevante de la desagregación sectorial del empleo provincial radica en la masa salarial. Aunque la explotación de minas y canteras representa un 9,6% del trabajo registrado de Neuquén, explica un 21,8% del total de salarios abonados. La actividad hidrocarburífera se caracteriza por tener remuneraciones al trabajo comparativamente altas, y es el factor que eleva el salario bruto promedio registrado de la provincia.

La actividad hidrocarburífera se caracteriza por tener remuneraciones al trabajo comparativamente altas, y es el factor que eleva el salario bruto promedio registrado de la provincia.

Vaca Muerta tiene un efecto dinamizador sobre las demás actividades económicas de su área de influencia, como por ejemplo la industria. En marzo, en pleno parate de la economía, Diario RÍO NEGRO realizó una encuesta a representantes de 10 establecimientos fabriles del parque industrial capitalino, elegidos aleatoriamente. Solo uno de ellos respondió que su situación era peor que la de un año atrás, mientras que cuatro respondieron que la misma mejoró.

Los datos de empleo de la SRT dan cuenta de este comportamiento excepcional de la industria neuquina. Entre junio de 2023 y junio de 2024, el número de personas trabajadoras en el sector fabril de Neuquén se incrementó en un 12%, según la SRT. A nivel nacional, se registró una caída del 3%.

El real estate y la construcción son dos sectores muy ligados al oil and gas y al crecimiento demográfico. La construcción, muy afectada por la paralización de la obra pública, mostró a nivel país un desplome del empleo del 20%. En Neuquén, la caída se redujo a un 6%. En el rubro de servicios inmobiliarios, se verificó un aumento en la cantidad de trabajadores en la provincia norpatagónica, pero una disminución en toda la Argentina.