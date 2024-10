Antonela Roccuzzo, fue tapa de una de las revistas más icónicas del mundo de la moda

La influencer y esposa de Lio Messi, Antonela Roccuzzo, fue tapa de la edición brasileña de la icónica revista de moda Harper ‘s Bazaar, del mes de octubre.

Antonela da un paso más en el mundo de la moda

“Anto” continúa en pleno crecimiento como una figura fashionista: dentro del mundo de la moda se hace cada vez más reconocida. Participó de la Semana de la Moda en París, se convirtió en embajadora de las joyas Tiffany y ahora fue tapa de una de las revistas más icónicas en el ámbito.

La mujer de Lio Messi lució un vestido del diseñador estadounidense Marc Jacobs con un acabado liso y escote profundo. El estilista logró que Zendaya, Kylie Jenner y Lizzo se enamoraran de un diseño de su autoría. Además, Lady Gaga desfiló para él.

En esta oportunidad, Roccuzzo se mostró elegante y sensual a la vez con aros de Tiffany Hardwear y accesorios de Jacobs para la ocasión. Como toque final del estilo, la influencer lució un rodete con dos mechones sueltos. Un recogido que va de la mano con un estilo sobrio y distinguido.

Música para el auto: la playlist de Antonella Roccuzzo

“EN EL AUTO x Antonela Roccuzzo” es una playlist que dura una hora y media y que está compuesta por 28 canciones.

A diferencia de la lista anterior, en la que eligió varios temas en español para sus rutinas de entrenamiento, esta vez optó por canciones en inglés, muchas de ellas de la banda Imagine Dragons como: «Nice to meet you», “Enemy de la serie Arcane League of Legends” o “Symphony”.

Otros temas que figuran en la playlist de Roccuzzo son: “Eyes Closed” y «Shape of you» de Ed Sheeran, “Apologize” de Timbaland feat One Republic y “Treat You Better” de Shawn Mendes.

Además, aparecen “Late Night Talking” de Harry Styles; “Flowers” de Miley Cyrus y “STAY” de The Kid LAROI con Justin Bieber.