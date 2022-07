El compromiso para evitar el dolor en los animales

Los expertos definen el dolor como una “experiencia sensorial localizada y subjetiva que puede ser más o menos intensa, molesta o desagradable, que se siente en una parte del cuerpo”. De acuerdo con esta definición, el dolor requiere un sujeto consciente que sea capaz de expresar dolor con un componente físico y otro emocional, que describe en este último como “sentimiento intenso de pena, tristeza o lástima que se experimenta por motivos emocionales o anímicos”. En el caso de los animales, si bien es difícil de valorar éste último, no significa que no “sientan”. De hecho, la Ley determina que los animales son “seres sintientes”, tanto física como emocionalmente.

Volviendo al concepto de la dolencia física, esta puede manifestarse de diferentes formas como dolor agudo, crónico o también dolor persistente.

“Preocuparse por el dolor ajeno, humaniza, nos hace buena gente y hace al bienestar animal”, Jorge Vaccari



En esta oportunidad Río Negro consultó al médico veterinario Jorge Vaccari, de Roca, quien se refirió y expresó los siguiente:

-Si nos preguntamos qué es lo que más deseamos de nuestros seres queridos (hijos, padre, madre, animales de nuestro hogar) cuando están enfermos, la respuesta se simplifica en dos opciones, “que se cure” y que “no sufra”.

En cuanto a la primera, lamentablemente no siempre es posible – aclara el profesional-. Y, en los animales que forman parte de nuestras vidas, el sufrimiento, generalmente está asociado al dolor y es nuestro compromiso erradicarlo o aliviarlo, manifestó.

Ponernos en el lugar del otro ante el dolor, explica el experto.



“Ponernos en el lugar del otro”, explica Vaccari y ante “el dolor” debe ser considerado de manera inmedia y tratado por un profesional, ya que es una irresponsabilidad dejar a un animal por días, semanas y hasta meses con dolor, esperando que – lo que se inició por una causa determinada, ya sea trauma, ingesta de algún objeto, infección, entre otras cosas -desaparezca de manera espontánea. “Eso es lisa y llanamente maltrato animal”, expresó contundente el veterinario.

Según Vaccari, es frecuente recibir en consultorios a pacientes con tumores que pesan el 5 % del peso total del paciente. Algunos llegan con heridas de días, provocadas, infectadas, y tratadas con aceite quemado.

Imaginarse que, a cualquiera de nosotros, la mínima lesión en la yema del dedo ocasionada por el filo de un papel es sumamente molesta y dolorsa.

La acción inmediata para actuar cuanto antes es un deber como seres humanos



Actualmente, el tratamiento del dolor es una responsabilidad ineludible y para ello hay una batería de fármacos – señaló el experto – y muchos de los cuales debemos echar mano de la farmacia humana porque en el mercado veterinario no están, pero los tenemos y debemos usarlos, comentó Vaccari. Sin embargo, no debemos olvidar que, si bien es fundamental la pronta acción, frente a un paciente con dolor, nunca se debe utilizar medicamentos caseros, ni que tengan en la casa, porque la mayoría de las veces el medicamento usado o las dosis, son inapropiadas para ese paciente o para tratar la causa de esa patología, indicó.

Si bien es difícil hacer una valoración, los animales son seres sintientes en lo físico y en lo emocional



Para Vaccari, la mejor manera de tratar el dolor es adelantarnos al estímulo doloroso para minimizarlo, es decir, si vamos a realizar una práctica dolorosa como en el ejemplo de una cirugía, previamente debemos bloquear la recepción del dolor, durante la práctica mantener la terapia analgésica y una vez terminado el estímulo continuar con ella. Esto nos garantiza el bienestar animal es todo ese tiempo.

Cuando no podemos adelantarnos y ya con el dolor instaurado, deberemos realizar otra medida terapéutica, no mas fuerte, pero sí con mayor combinación de analgésicos para que cada uno de ellos haga su aporte bueno, con la precaución de no intoxicar o producir efectos adversos, culminó el experto.

Galería de Adopciones

1/ 4 Felipe, cachorro 8 meses, castrado desparasitado y vacunado, buena relación con otros perros. Contactar Facebook: Belen Moledda. Roca 2/ 4 Plumi, Perrita muy sociable. Contactar Corazón canino, Roca. 3/ 4 Gatita adulta castrada. Contacto: liz.m.diaz@hotmail.com Cipolletti 4/ 4 Perro joven, castrado. Cipolletti. Contacto liz.m.diaz@hotmail.com