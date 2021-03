Beatriz Sarlo declaró que la esposa de Kicillof le ofreció la vacuna cuando aún no le correspondía

La escritora Beatriz Sarlo aseguró que Soledad Quereilhac, la esposa del gobernador bonaerense Axel Kicillof le ofreció vacunarse contra el coronavirus cuando aún no le correspondía, al declarar esta mañana como testigo en la causa que investiga el posible desvío de dosis.

"No acepté vacunarme porque tengo ética", dijo Sarlo a la prensa al arribar a los tribunales de la calle Comodoro Py para declarar como testigo y adelantó que daría "toda la información" a la jueza del caso.

En un trámite que duró media hora desde las 11, la escritora dio precisiones a la jueza federal María Eugenia Capuchetti y al fiscal Eduardo Taiano, informaron fuentes judiciales.

Ambos funcionarios permanecían reunidos en el despacho de la magistrada, tras escuchar a Sarlo.

La escritora fue citada como testigo en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en el Ministerio de Salud de la Nación.

En la causa está imputado el exministro de Salud, Ginés González García, entre otros.

Los investigadores ya escucharon como testigos a médicos y empleados del Hospital Posadas, donde eran derivadas personas desde el Ministerio para vacunarse.

También declararon ya los miembros de una comitiva del hospital que fue al Ministerio a aplicar vacunas, ocasión en la que se inmunizaron varias personas, entre ellas el periodista Horacio Verbitsky.

Respuesta ética de Sarlo en sus mails

Los sitios La Nación e Infobae acccedieron al intercambio de mail entre el editor de Siglo XXI, Carlos Díaz (intemediario de la esposa del gobernador Kicillof) y la socióloga Sarlo.

“Me llamó Soledad Quereillhac porque está colaborando con la campaña de concientización para que la gente se vacune. Me pidió una mano para contactar alguna gente, empezando por vos. Es una campaña bien pensada (o sea, no le van a dar un uso político berreta, pero claramente es la campaña a favor de la vacunación de la Provincia de BA). Mi primera reacción fue pensar que vos jamás te prestarías pero frente a la posibilidad de que te puedas vacunar de inmediato me pareció que tenía que preguntarte. Es todo “por derecha”, nada trucho”, dice Carlos Díaz el 22 de enero

Agrega: “Mucha gente conocida se va a vacunar y la idea es que después comenten que ya lo hicieron, que se saquen una foto o que su nombre circule en listas de personalidades que dieron el paso. Cada uno hace lo que quiere, no hay condiciones (la única es que se pueda decir que la persona se vacunó) aunque obviamente para que funcione la idea es que la noticia circule lo más posible”.

“Sabés que a mí no se me juega nada en esto así que si decís que sí o que no todo me parecerá muy bien. Pensé que tus ganas de volver a circular por el mundo cuanto antes podía hacer que vieras el plan con más encanto. Decime qué te parece y contá conmigo para gestionar los detalles en caso de que aceptes. Un abrazo grande, Carlos”.

Beatriz Sarlo respondió de inmediato. “Querido Carlos: me parece muy bien hacer campaña para que la gente se vacune. Pero me parece un poco violento recibir a cambio el premio de la vacuna, que me daría en este mismo instante, por supuesto. Parece una campaña de los que pueden vacunarse ya, sin hacer colas ni esperar turnos. Me parece mal ese ejemplo de intelectuales que reciben ese privilegio”.

"No me parece ético. Soledad debería pensar este aspecto de su idea. Fue a la Facultad de Filosofía y Letras no a estudiar publicidad a todo trapo sino para aprender a reflexionar sobre las consecuencias de la primer idea que se le pase por la zabiola".

“No tengo ningún inconveniente de que se utilice mi nombre expresando mi deseo de vacunarme -agregó Sarlo en ese correo-. Pero no quiero vacunarme antes de que me toque solo porque soy un nombre conocido. No me parece ético. Soledad debería pensar este aspecto de su idea. Fue a la Facultad de Filosofía y Letras no a estudiar publicidad a todo trapo sino para aprender a reflexionar sobre las consecuencias de la primer idea que se le pase por la zabiola. Podés pasarle este mensaje si te parece que ayuda a no precipitarse con la primera idea publicitaria, sin pensar en la dimensión moral de todo el asunto. Espero una respuesta a estas consideraciones, aunque tampoco me ilusiono con recibirla ya que el apuro puede más que la reflexión”. Abrazo, Beatriz”, concluyó la escritora.