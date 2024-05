Bajo cero: Neuquén es la segunda ciudad en la que se sintió más frío en el inicio del viernes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el ranking de temperaturas, y en Neuquén ya comenzaron a sentirse las temperaturas bajo cero. Para este viernes, hay alerta por vientos en Neuquén y Río Negro.

En la lista que difundió el organismo nacional, en el reporte de las 6, la mayor temperatura bajo cero la encabeza la localidad de Calafate, Santa Cruz con -2,4° C con una sensación térmica de -6,5° C. En el segundo puesto se encuentra la capital de Neuquén, con -2° C, y una sensación térmica de -4,9° C.

En tercera posición, está una localidad mendocina, Malargüe, con una temperatura de -1,8º C y una sensación térmica de -4,6º C. La humedad relativa es del 83%.

Siguen en el ranking El Calafate ( -Coronel Suarez con -1,7º C) y en quinta posición San Antonio Oeste (-1,3º C).

Ranking de temperaturas de la hora 06:00

Alerta por vientos en Neuquén y Río Negro: habrá ráfagas que podrían superar los 100 km/h

«El área será afectada por vientos del oeste, con velocidades entre 60 y 75 km/h, y ráfagas que pueden superar los 100 km/h», explicó el pronóstico del SMN para este sábado.

Además, detallaron una serie de recomendaciones como evitar las actividades al aire libre, asegurar los elementos que puedan volarse, mantenerse informado por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Alto Valle – Valle Medio: rige para la tarde del sábado.

Conesa – Adolfo Alsina – San Antonio – Valcheta: rige para la tarde del sábado.

Meseta de Pilcaniyeu – Meseta de Ñorquincó – Nueve de Julio – Oeste de El Cuy – Veinticinco de Mayo: rige para la tarde del sábado.

Confluencia – Este de Añelo – Este de Pehuenches – Picún Leufú: rige para la tarde del sábado.

Cordillera de Huiliches – Cordillera de Lácar – Sur de Aluminé: rige desde la madrugada hasta la tarde del sábado.

Este de Loncopué – Este de Picunches – Este de Ñorquín – Oeste de Añelo – Oeste de Pehuenches – Sur de Chos Malal – Sur de Minas: rige desde la madrugada hasta la tarde del sábado.

Catán Lil – Collón Curá – Zapala – Zona baja de Aluminé – Zona baja de Huiliches – Zona baja de Lácar: rige desde la madrugada hasta la tarde del sábado.