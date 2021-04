Antes de lo previsto, se lanzó la cuarta temporada de «El cuento de la criada»

Los primeros tres episodios de la cuarta temporada de "El cuento de la criada", protagonizado por Elisabeth Moss, se lanzaron un día antes de lo previsto y ya están disponibles en Hulu.

Originalmente planeados para lanzarse el 28 de abril, los primeros tres episodios de la cuarta temporada ("Pigs", "Nightshade" y "The Crossing") ya se encuentran disponibles en esa plataforma, informó el portal especializado en Variety. El resto de la temporada de diez episodios se lanzará semanalmente en la plataforma propiedad de Disney, episodio por episodio.

Desde las redes de la serie, el elenco anunció la novedad: "Adiviná qué: tengo buenas nuevas, los primeros tres episodios de la nueva temporada están disponibles ahora mismo".

🚨THIS IS NOT A DRILL 🚨 Here's a special Season 4 message from The #HandmaidsTale cast. pic.twitter.com/7uvdAhHFmm