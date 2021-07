Argentina volvió a ganar en el Mundial Sub 19 de básquet

El seleccionado argentino consiguió otra victoria en el Mundial Sub 19. Gentileza.

El seleccionado argentino de básquetbol masculino Sub 19 superó hoy fácilmente al representativo de Corea del Sur, por 112 a 74, y dio un nuevo paso en busca de adjudicarse el grupo C del Mundial Sub 19 que se está jugando en Letonia.

En la ciudad de Riga, en el denominado Centro Olímpico, el equipo argentino se impuso en el partido que correspondió a la segunda fecha clasificatoria, haciendo la diferencia desde el mismo comienzo, que le permitió irse al descando adelante por 49 a 35.

El ala pivote Manuel Rodríguez Ortega, quien milita en Boca Junior, resultó la principal arma de anotación del equipo que conduce el entrenador Daniel Farabello, al aportar 22 tantos, con 0-13 en dobles y 2-3 en libres, 9 rebotes y 2 asistencias en 18 minutos.

El ala pivote Juan Francisco Fernández, quien milita en el Fuenlabrada, España, colaboró con 15 unidades y 6 rebotes en 2 minutos, siendo otro de los destacados en la nueva victoria del equipo argentino..

En el quinteto surcoreano sobresalió el interno Jun Seok Yeo (2,03 metros de altura), con un balance de 27 tantos, 13 rebotes, 3 pases gol, 2 robos y 2 tapones en 34m.

Con este resultado, el elenco argentino sumó su segundo éxito en fila, venía de imponerse a España por 69 a 68, y encabeza las posiciones de la zona.

En el otro partido, España se recuperó y superó angustiosamente a Francia, por 60-59, en tiempo suplementario, después de igualar en 52 en el período regular. El equipo galo el martes desde las 8 se medirá con Argentina.