Aborto legal: Elisa Carrió, furiosa tras la votación

Esperó hasta que la votación estuvo decidida. Y sólo entonces, se quitó los anteojos negros y pidió la palabra.

El presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó , se la dio. Sentada entre los diputados Nicolás Massot y Pablo Tonelli, Elisa Carrió (CC-ARI) . empezó a hablar.

Hubo gritos y algunas voces que intentaron taparla. Ella inisitió: “Quiero dar una explicación porque represento a una parte de la sociedad que me ha votado. No he hablado para preservar la unidad de Cambiemos”, explicó

Pero evidentemente enojada, se levantó, y desde el pasillo, gritó: “A todo Cambiemos, ¡la próxima rompo!”.

Antes, durante la noche, y mientras no asistía al debate, tuiteó una imagen de ella en una capilla: