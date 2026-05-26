Las escrituras en Río Negro crecieron un 17% interanual y consolidan la recuperación inmobiliaria

Los operadores inmobiliarios ya anticipaban que el sector presentaba una recuperación en las operaciones de compraventa. Foto: Marcelo Ochoa.

Las operaciones inmobiliarias retomaron impulso en Río Negro y consolidaron una tendencia de recuperación durante el segundo bimestre del año, según los registros de escrituras formalizadas en el Registro de la Propiedad Inmueble.

El período enero-febrero marcó un comienzo de 2026 con movimientos a la baja, pero los datos de marzo-abril muestran un repunte.

Los últimos números indican la inscripción de 1.716 escrituras en el segundo bimestre, lo cual representa un incremento interanual del 17,5%.

Ese volumen adquiere relevancia porque revierte la caída registrada en el inicio del año, con una retracción de casi el 3% frente al mismo bimestre del año anterior.

Puntualmente, en el primer cuatrimestre de este año se asentaron 3.432 escrituras en el Registro de la Propiedad Inmueble en toda la provincia, frente a las 3.281 registradas en igual período del 2025. El incremento acumulado ronda así el 5%.

Los datos de RPI expresan una curiosidad. La cantidad de escrituras del segundo bimestre -1.716- es la misma que la del primer período del año.

Las escrituras -que el Registro inscribe como “compraventa”- constituyen uno de los indicadores más reales en la actividad económica: expresan operaciones efectivamente cerradas, transferencias patrimoniales concretas y movimiento genuino de capitales.

Estas cifras también confirman la recuperación inmobiliaria que ya advertían operadores y se observa en distintas regiones del país.

Dato del bimestre 1.716 Escrituras asentadas en el Registro de la Propiedad Inmueble en el período marzo-abril.

Las líneas de crédito hipotecario reaparecieron en algunos bancos, pero el financiamiento todavía tiene una incidencia limitada dentro del total de operaciones.

Los observadores consignan que las inversiones avanzan más por inversiones al contado que por expansión del crédito y la participación de escrituras.

La situación responde a varios factores. Las cuotas continúan siendo elevadas para buena parte de la clase media, los requisitos de ingresos son restrictivos y todavía existe cautela entre potenciales tomadores por el recuerdo de experiencias traumáticas vinculadas a créditos indexados.

A eso se suma que los bancos mantienen criterios conservadores para el otorgamiento, en un contexto donde aún persisten incertidumbres macroeconómicas y limitaciones sobre el fondeo de largo plazo.

En el sector consideran que el ladrillo vuelve a posicionarse como resguardo de valor frente a la desaceleración inflacionaria, la mayor estabilidad cambiaria y las expectativas de una eventual recuperación económica más sostenida.

En términos generales, el Registro consignó 16.503 trámites realizados en el período marzo-abril, que es un aumento del 33,8% en relación al primer bimestre, que fue de 12.327 gestiones ingresadas.

Con delegaciones, el organismo concentra casi 31% de las tramitaciones en las oficinas de Roca, seguidas por Bariloche, con el 28% y por Cipolletti, con un 22%. Viedma cierra un 20% del cúmulo de los trámites.