10 años más para Atucha II: la central nuclear recibe nueva licencia para operar hasta 2036

El anuncio se realiza poco después de que Atucha II finalice una parada programada que comenzó en marzo. Foto: gentileza.

Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA) anunció que la central nuclear Atucha II recibió la renovación de licencia para operar por diez años más, hasta el 26 de mayo de 2036. Fue tras recibir el aval de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), entidad que regula la actividad del sector en el país.

La decisión se formalizó luego de la evaluación integral realizada por las áreas técnicas y regulatorias del organismo, que verificaron el cumplimiento de los requisitos vinculados a seguridad radiológica y nuclear, protección física, salvaguardias, protección radiológica, transporte y respuesta ante emergencias.

El proceso realizado para adquirir la renovación incluyó la presentación de la documentación técnica correspondiente ante la ARN, además de la realización de evaluaciones e inspecciones regulatorias. Todas estas medidas cumplen con el objetivo de comprobar que la central posee las condiciones necesarias para garantizar la operación segura y confiable durante el nuevo período licenciado.

Atucha II es una de las tres centrales nucleares operadas por la NA-SA, que también se encarga de operar Embalse y Atucha I. Esta última se encuentra actualmente en proceso de extensión de vida para continuar sumando energía a la red eléctrica.

«La renovación de esta licencia representa un reconocimiento a las capacidades técnicas y operativas desarrolladas por Nucleoeléctrica para garantizar una operación segura, confiable y alineada con los más altos estándares regulatorios», declaró el presidente de Nucleoeléctrica, Juan Martín Campos.

En ese sentido, añadió que «este nuevo período de licenciamiento permite seguir consolidando el rol estratégico de Atucha II dentro del sistema energético argentino, y proyectar el desarrollo del sector nuclear nacional en un contexto de creciente demanda energética a nivel global».

Desde la NA-SA, señalaron mediante un comunicado que la renovación otorgada por la ARN se enmarca en el sistema regulatorio nuclear argentino. Aseguraron que esto reafirma las capacidades desarrolladas por el organismo para la operación segura y eficiente de sus instalaciones nucleares.

La parada programada de Atucha II que concluyó este mes

El anuncio se realiza poco después de que Atucha II fuese reconectada al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), tras una parada programada para realizar tareas de mantenimiento, inspección y mejora, que comenzó en marzo y concluyó este mes. Es una medida que se realiza cada año, con el fin de llevar adelante tareas no pueden hacerse durante la operación a potencia.

Las actividades incluyeron principalmente inspecciones internas de componentes del reactor, controles y limpieza de generadores de vapor, mantenimiento de motores diésel de emergencia, reemplazo de elementos en sistemas de refrigeración, pruebas funcionales y verificaciones sobre sistemas de protección y control.