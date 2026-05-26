El megaplan vial de Cipolletti ante el crecimiento por Vaca Muerta

Los trabajos en los recientes derivadores estrenados incluyen una intersección semaforizada y un cruce a nivel. Foto: Municipalidad de Cipolletti.

El municipio de Cipolletti avanza con un ambicioso plan de conectividad vial que busca reorganizar la circulación urbana y preparar la ciudad para el crecimiento poblacional, industrial y logístico vinculado a Vaca Muerta. El esquema combina obras municipales, provinciales y financiamiento internacional, con intervenciones que incluyen derivadores, rotondas, ampliación de calles principales a doble vías, ciclovías, alumbrado, un plan de asfalto de 500 cuadras y la mejora de corredores urbanos estratégicos.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el intendente Rodrigo Buteler aseguró que la infraestructura es la base de la planificación para los próximos 30 años. “No hay ninguna posibilidad que una ciudad se desarrolle si no es con infraestructura”, afirmó.

El jefe comunal vinculó directamente el crecimiento de Cipolletti con el desarrollo energético regional y la salida de petróleo y gas hacia la costa rionegrina. «Las perspectivas de crecimiento que tiene toda esta zona gracias al desarrollo de Vaca Muerta hacen que Cipolletti, en su planificación estratégica para los próximos 30 años, tenga que sí o sí crecer con infraestructura. Si no, el desarrollo lo vamos a ver pasar”, sostuvo.

Conectividad interna y externa: el eje del plan vial de Cipolletti

Buteler explicó que la estrategia municipal apunta tanto a reorganizar la movilidad dentro de la ciudad como a fortalecer la relación con las localidades vecinas y corredores regionales.

Dentro de ese esquema aparecen las conexiones con Fernández Oro, Cinco Saltos, Neuquén y la Margen Sur. El municipio ya avanza con la apertura de Vélez Sarsfield hacia Fernández Oro y con el entubado del corredor junto a Provincia, una obra que apunta a extender la conectividad mediante la futura construcción de tres puentes a la altura de Puente 83 para mejorar el flujo vehicular entre ambas ciudades.

“Nuestro principal objetivo es dar infraestructura a la ciudad. Y gran parte de esa infraestructura tiene que ver con la conectividad urbana, la conectividad interna y externa de la ciudad”. Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti.

También volvió a instalarse en agenda la conexión interna con Cinco Saltos mediante una nueva traza asfaltada. “Ponemos en agenda la posibilidad de buscar financiamiento para la ruta interna entre Cipolletti y Cinco Saltos, que son 14 kilómetros que hay que hacer de asfalto”, indicó.

Otro de los proyectos mencionados es la finalización de calle Mastrocola para reforzar la conexión con la Margen Sur y el puente hacia Neuquén, además de un nuevo puente interprovincial. “Estamos poniendo en agenda la construcción de un nuevo puente en función del traspaso de las rutas”, aseguró el intendente.

El plan también incorpora obras de infraestructura básica vinculadas al crecimiento urbano hacia el norte y Entre Puentes. “La provincia está reiniciando el acueducto para potenciar el crecimiento de 100 mil personas para el norte y nosotros vamos a hacer un colector cloacal para acompañar ese crecimiento”, explicó.

Derivadores en Ruta 65, un corredor clave del Alto Valle

Uno de los primeros avances del esquema vial fue la construcción de derivadores sobre Ruta Provincial 65, considerados claves para ordenar el tránsito regional entre Cipolletti, Fernández Oro y Allen.

La primera intervención fue inaugurada en noviembre de 2025 sobre calle Mosconi, mientras que la segunda quedó habilitada este año en Circunvalación y Ruta 65. Las obras fueron ejecutadas de manera conjunta entre Provincia y municipio, con una inversión superior a los $1.600 millones.

Los trabajos incluyen una intersección semaforizada y un cruce a nivel. Foto: Municipalidad de Cipolletti.

Durante la inauguración del primer derivador, Butelerremarcó que “esa obra es estratégica y está dentro de un plan de desarrollo de toda la zona y de toda la conectividad de la zona sureste de la ciudad”.

Las intervenciones incluyeron cordones, dársenas de giro, semaforización inteligente, iluminación y nuevas conexiones con Circunvalación y Ruta 22.

La megaobra sobre Perón que cambiará la circulación de la ciudad

Dentro del plan integral, la transformación de avenida Perón aparece como la obra más ambiciosa del esquema vial. El proyecto ejecutivo prevé convertir la actual circunvalación en una gran arteria troncal con doble vía, colectoras, bicisendas, iluminación LED, semaforización y obras hidráulicas.

La intervención abarcará unos 3,5 kilómetros entre Illia y Ruta 65 y tendrá financiamiento internacional mediante un crédito CAF por U$S 12 millones.

“Esa obra son 3 kilómetros y medio con varias rotondas, iluminación, con bicisenda, con dos pares de circulación más colectoras, va a ser algo extraordinario”, aseguró el secretario de Obras Públicas, Gustavo Zovich.

Según la memoria descriptiva del proyecto, la iniciativa busca transformar Perón en “una de las principales vías de la ciudad”, adaptándola a las nuevas demandas de movilidad y crecimiento urbano.

El diseño contempla cinco grandes tramos entre Vélez Sarsfield e Illia, además de intervenciones especiales en intersecciones críticas como Yrigoyen, Alem-Espinosa, Bolivia y Venezuela.

Rotondas, pavimentación, ciclovías y nuevos accesos

El esquema vial también contempla nuevas rotondas estratégicas para reorganizar nodos de alto tránsito.

Una de ellas es la futura intervención en Illia y Perón, ya adjudicada a la empresa Ribeiro SRL, que funcionará como conexión entre Ruta 151 y Ruta 65.

A eso se suma la rotonda de Santa Cruz y San Luis, financiada íntegramente con fondos municipales, además de la futura intervención en Illia y San Luis, definida por Zovich como “parte estructural de la reconstrucción del sistema vial de la ciudad”.

El plan también incluye la pavimentación integral de calle Venezuela hasta Distrito Vecinal. Según explicó el funcionario, se trata de “la única calle transversal que corre de este a oeste en Cipolletti y es tan importante como Perón”. A esta zona se suma la pavimentación y cordón cuneta de la calle Chañar, clave en la unión con Illia.

La rotonda entre Illia y Perón es un nexo clave entre la Ruta 151 y la 65. Foto: municipio de Cipolletti.

En paralelo, el municipio inició la semana pasada una de las intervenciones más importantes sobre los accesos históricos de la ciudad: la transformación integral de calle Julio Dante Salto, uno de los corredores que conecta Ruta 22 con Ruta 65 y la Isla Jordán. La obra contempla la repavimentación completa del trazado, la construcción de una ciclovía y tareas de bacheo sobre Illia, Mengelle, Arenales y Sáenz Peña. El presupuesto oficial supera los $1.930 millones y el plazo previsto de ejecución es de 150 días. También, otra ciclovía se encuentra en desarrollo en la calle San Luis que une el casco de Cipolletti con el barrio Ferri.

A esto se suman el reasfaltado y nuevo alumbrado sobre Ruta 65, ejecutados por Provincia; la proyección de tres nuevos puentes y la apertura de Vélez Sarsfield hacia Fernández Oro. Además, el intendente destacó obras de asfalto y cordón cuneta sobre varias arterias claves como: Estado de Israel, avenida La Plata y la colectora Pioneros.

Un plan paralelo de asfaltado en los barrios

En paralelo a las grandes obras estructurales, el municipio también avanza con un plan de asfaltado barrial que contempla 500 cuadras financiadas íntegramente con fondos municipales.

Según informó la Secretaría de Obras Públicas, las tareas comenzaron en marzo de este año y en apenas dos meses ya se completaron 70 cuadras en distintos sectores de la ciudad.

Los trabajos incluyen asfaltado, cordón cuneta, badenes y conexiones domiciliarias de agua y cloacas, con intervenciones sobre calles como Chile, Nahuel Huapi, Río Negro, Mosconi, Bolivia y Pastor Bowdler.