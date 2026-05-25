En fotos | Así se vivió el Cabildo Abierto en Neuquén por el 25 de Mayo en el Parque Jaime de Nevares

La ciudad de Neuquén vivió un fin de semana repleto de tradiciones y folklore en marco de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. En el acto principal, por primera vez se montó un Cabildo Abierto en el Parque Jaime de Nevares para una fecha patria.

Foto: Florencia Salto.

El intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, participó este lunes del acto y desfile por el 25 de Mayo.

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El acto protocolar inició cerca de las 10 acompañado con chocolate caliente y pastelitos, en una jornada fría pero soleada.

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Frente al Cabildo interactivo montado bajo la consigna “Patria Capital”, Gaido recordó que la Revolución de Mayo “fue un proceso de crisis” impulsado por el coraje de quienes decidieron construir una patria libre.

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“Esos patriotas tomaron una determinación que no fue fácil”, expresó, y sostuvo que ese espíritu de transformación hoy se refleja en Neuquén “con independencia, autonomía y trabajo”.

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El jefe comunal también puso en valor la transformación del Parque Jaime de Nevares y recordó que al predio “lo querían transformar en un negocio inmobiliario”, pero que el municipio decidió convertirlo en “una tierra de oportunidades”.

Por su parte, la jefa de Gabinete, María Pasqualini,destacó que “los más audaces entendieron que era el momento de tomar decisiones propias” y definió el proceso revolucionario como “un acto de coraje político”. Además, puso en valor la participación de mujeres como Juana Azurduy, Macacha Güemes y Mariquita Sánchez de Thompson, y afirmó que la Revolución “abrió el proceso” para transformar “la libertad en realidad concreta”.

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Zulma Reina, a cargo de la presidencia de la Legislatura provincial, sumó su acompañamiento durante el acto central y mostró su satisfacción por la realización del evento en el parque Jaime de Nevares.

Asimismo, Elio Canali, presidente del Centro de Veteranos de Neuquén, expresó que “como partícipe de la segunda generación de guerreros que parió la patria -la primera fueron los Patricios y toda su gente-, les quiero decir que si tenemos la oportunidad, al ‘o juremos con gloria morir’ del Himno le podríamos poner ‘o juremos con gloria vivir’”.

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“Si vivimos por este país, seguramente vamos a ser mejores estudiantes, mejores diputados, mejores intendentes, mejor población y mejores ciudadanos”, afirmó.

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Canali recordó que la gesta del 25 de Mayo “transformó el destino de nuestra nación” y agregó que “aquel día, hombres de coraje nos dieron la libertad de un primer gobierno propio”.

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25 de mayo en Neuquén a puro locro y folklore

A las 12, comenzó la venta de tres tipos de locro. La elaboración estuvo a cargo de reconocidos chefs de la región, entre ellos Carlo Puricelli, Emanuel Cusinier, René Cid, Sebastián Caliva y Candela Pedernera. Además participó Fabiana Alsogaray con una propuesta de locro libre de gluten, junto a otros referentes gastronómicos invitados.

El secretario de Turismo y Desarrollo Humano, Diego Cayol, detalló el desempeño de los 18 carros de comida instalados en el parque, los cuales sirvieron un promedio de 400 raciones cada uno a lo largo del evento.

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La celebración se extendió hasta la noche con una nueva edición de Neuquén Emprende, que reunió a 150 emprendedores locales, y el festival gastronómico Confluencia de Sabores.

Según precisó el municipio, más de 90 mil personas se reunieron en el Parque Jaime de Nevares.

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Las actividades conmemorativas comenzaron formalmente durante la vigilia del 24 de mayo. El evento contó con el Cabildo interactivo como atracción central, sumado a un espectáculo de proyecciones audiovisuales («mapping») con imágenes alusivas a la fecha. La jornada fue musicalizada por la actuación de Estefanía Arias, Dúo Acuña, Samanta Juncos y Las Sureras.

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Hacia la medianoche, la entonación de las estrofas del himno estuvo acompañada por la Banda Militar «Fortín Confluencia» del Batallón de Ingenieros de Montaña VI.

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«Patria Capital llegó para quedarse. Este es el camino: celebrar nuestra identidad con orgullo, con cultura, con gastronomía y con la economía local como protagonista», concluyó Pasqualini sobre el fin de semana patrio.

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