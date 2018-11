ARA San Juan: paran la búsqueda a un año de su desaparición

En paralelo, la bicameral investigadora del Congreso, que tiene vigencia hasta diciembre pero se renovaría por 6 meses más, volverá a citar pronto al ministro Aguad, y citaría también a declarar a los ex ministros de Defensa del gobierno anterior. Algunos legisladores de la oposición, como Magdalena Odarda, no descartan la hipótesis de un posible ataque externo a la nave no informado (Ver aparte).

El plazo mínimo de búsqueda era de 60 días, que se cumplirán la semana que viene, junto con el aniversario de la desaparición. La empresa comunicó su intención de continuar por lo menos 60 días más. “Nos propusieron volver en febrero, cosa que estamos evaluando”, dijo ayer el ministro Oscar Aguad. Fuera de lo que comunicó la empresa, no hay acuerdo formal alguno. “La búsqueda va a seguir, la única forma de que se suspenda es que la empresa diga, unilateralmente: ‘no lo podemos encontrar’ o ‘no lo vamos a buscar más’. Pero no hay un acuerdo, la empresa confirmó que están dispuestos a continuar la búsqueda. Nosotros nos ocupamos de que cumplieran con el contrato que era de mínimo 60 días”, dice una fuente de gobierno relacionada con el caso.

Se cumple este jueves un año desde que el submarino Ara San Juan hizo su último contacto con tierra y ya no se supo más nada de él: o, más bien, sobre su paradero, porque desde entonces se han conocido cientos de cosas sobre sus 44 tripulantes desaparecidos, su historia, averías pasadas y su pésimo estado de mantenimiento, pero nada que permita aún hallarlo y saber con certeza las causas de su hundimiento. Por ahora, a cargo de la empresa Ocean Infinity, la búsqueda continúa: sin acuerdo formal con la Armada, pero con la promesa de regresar en febrero, el buque privado dejará en los próximos días la zona de rastrillaje para someterse a mantenimiento obligatorio y elaborar en tierra un nuevo plan de búsqueda: la continuación depende de la empresa, que no recibirá paga a menos que encuentre el submarino. Mientras la Armada, que en el último año perdió buena parte de su cúpula por el caso, habla de “error humano” en base a pericias especializadas, la causa judicial, bajo reserva, dio pocas señales de avance.

“Yo tengo la certeza de que lo vamos a encontrar”

Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, uno de los tripulantes del San Juan, se encuentra a bordo del buque Seabed Constructor. Desde allí respondió unas preguntas a Río Negro.

P-¿Qué observa en el buque mientras se realiza la búsqueda?

R- Todo, los lanzamientos de los AUV, el trabajo en el laboratorio, la planificación, cuándo se baja con el ROV a ver un contacto, la actividad en el puente de mando, todo. Convivimos las 24 horas con la tripulación que trabaja las 24 horas, en dos turnos de 12 horas, y no para nunca, ni siquiera cuando hay tormenta. Vinieron a encontrarlo, quieren hacerlo, aunque no lo logremos en esta etapa, ellos quieren volver y encontrarlo, cueste lo que cueste. No es que tengo esperanzas, tengo la certeza de que lo vamos a encontrar el submarino y va a hablar, vamos a poder saber que pasó.

P-¿Cómo viven usted y los familiares este aniversario?

R- Con mucha angustia, porque no solamente pasó un año sino que sentimos que estamos como el primer día, sin respuesta: no sabemos dónde están, qué pasó. Para lograr esta búsqueda tuvimos que acampar 50 días en Plaza de Mayo, tuvimos que luchar mucho. Contra los tres poderes del Estado: con el Poder Ejecutivo, que todo es luchado, se hace muy poco, todo lo hacen difícil; y con el legislativo, no es lo mismo la postura oficialista que de la oposición donde tuvimos mucho apoyo, pero pasividad desde el oficialismo como bloque.

P-¿Cómo avanza la causa judicial? Está bajo reserva.

R- La reserva es una clara violación a mi derecho constitucional de tener acceso a la Justicia, porque no me permite sacar copias, no me permite analizar los documentos o las testimoniales y eso es muy grave. Cuando vuelva a Caleta Olivia voy a tomar una medida importante al respecto. Siento que se acumularon testimonios y documentos pero que no se avanzó en la averiguación de la verdad.

P-¿Sienten abandono ?

R- Sí, por parte del gobierno abandono total. De la gente, mucho apoyo. Pero el Ejecutivo es el que tiene la llave a todo. Vamos a seguir peleando, contra todo y contra todos hasta encontrarlos, nada me va a hacer bajar los brazos.