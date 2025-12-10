El Estado subasta una Ferrari F430 confiscada: lujo y crimen en un mismo remate

Una Ferrari en el Boletín Oficial no es moneda corriente. El Estado argentino, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), oficializó la subasta de un deportivo de lujo que fue decomisado a un clan narco. Se trata de una impactante Ferrari F430 modelo 2006, que saldrá a remate con un precio base de 182.277 dólares.

Cinco subastas públicas en un solo día. Transparencia, competencia y el Estado dejando atrás décadas de opacidad. Cada remate fue abierto y transparente, con varios oferentes compitiendo en tiempo real. El caso del predio Artilleros lo mostró con claridad: más de una hora de puja… pic.twitter.com/Zbhkh04IUK — Manuel Adorni (@madorni) December 10, 2025

La decisión se enmarca en la política del Gobierno de liquidar activos incautados al crimen organizado para generar ingresos y «sanear» el patrimonio público. La subasta se realizará en febrero y ya generó alta expectativa entre coleccionistas e inversores.

Del estado a una subasta: cuándo vale en pesos la Ferrari narco que remata el Gobierno

El precio base fijado por la Justicia para el deportivo es de 182.277 dólares, pero ¿cuánto representa esto en moneda argentina, considerando la volatilidad del mercado?

Para tener una referencia clara, las cifras se mueven en la órbita de los 260 millones de pesos.

Dólar Oficial (ARS 1465): La base equivale a cerca de $267.000.000 .

La base equivale a cerca de . Dólar Blue (ARS 1445): El monto asciende a aproximadamente $263.000.000.

Esta política de liquidación de activos decomisados por causas de narcotráfico y lavado de activos busca inyectar rápidamente fondos al Tesoro Nacional.

El detalle del modelo y la subasta en “SUBAST.AR”: cuándo se remata y cómo anotarse

El vehículo que saldrá a la venta es un ejemplar de alta gama secuestrado en el marco de la causa judicial contra LOZA, JOSE GONZALO Y OTROS.

Detalles de la Ferrari F430:

MARCA/MODELO: FERRARI 430

FERRARI 430 AÑO: 2006

2006 KILOMETRAJE: 16.855 km

16.855 km DOMINIO: NXP022

NXP022 PRECIO BASE: US$ 182.277

La subasta se tramita por cuenta y orden del Juzgado Comercial y Civil 10. Todo el proceso, desde la vista hasta la puja final, será de forma electrónica.

Los interesados en participar del remate deben registrarse en el sistema online que administra la AABE. El cronograma ya está definido y los tiempos son acotados para poder formular consultas y presentar la inscripción.

Vista y Pliego: Se puede consultar y obtener el Pliego de Bases y Condiciones Particulares sin costo en el sitio oficial de AABE o en el sistema “SUBAST.AR” .

Se puede consultar y obtener el Pliego de Bases y Condiciones Particulares sin costo en el sitio oficial de AABE o en el sistema . Consultas al Pliego: Hay tiempo hasta el 20 de enero de 2025 a las 17:00 horas .

Hay tiempo hasta el . Cierre de Inscripción: El plazo finaliza el 27 de enero de 2025 a las 12:00 horas .

El plazo finaliza el . Acto de Subasta: Se realizará de manera electrónica el 3 de febrero de 2025, a las 14:00 horas.

La puja por el vehículo de lujo, exsímbolo del poder narco, será totalmente online, confirmando la estrategia del Gobierno de desprenderse de bienes sin función o que fueron origen de un delito.