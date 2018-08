Cuadernos de la corrupción: el perfil de Armando Losón, dueño de la central térmica Roca

“Yo estuve reunido con (Guillermo) Moreno en tres o cuatro oportunidades y a mí Moreno me lo dijo bien claro. ‘Armando, si hacés las cosas bien, no tenés ningún problema. Quiero que ustedes hagan la importación de las cosas’. Le dije ‘Guillermo, nosotros estamos trayendo el rotor de Roca que no puede perder tiempo porque es de vida o muerte, si no ponemos el rotor no podemos seguir, tenemos la máquina abierta’. Me dijo ‘presentá la solicitud y yo en 48 horas te la apruebo’. Dicho y hecho, me la aprobó en 48 horas y entramos el rotor haciendo todos los trámites”, le dijo en 2013 a “Río Negro” Armando Losón, que heredó hace 42 años de la empresa que fundó su abuelo hace poco menos de un siglo.

Losón está detenido en la causa que sigue el juez Claudio Bonadío a partir de la detección de un cuaderno escrito por un remisero que narra una supuesta cobranza de coimas durante los gobiernos kirchneristas.

Mucho antes de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia, el grupo Albanesi fue alejándose de su perfil como una constructora de Rosario y se fue consolidando en el mundo energético, primero como comercializador de gas y después como generador de electricidad con plantas térmicas.

Hace cinco años le compró la central térmica Roca a un grupo de empresarios del negocio de la carne que en la década del 90 había hecho negocio con el gobierno radical de Pablo Verani para construir una usina a cambio de un precio preferencial que a los rionegrinos les costó 34 millones de dólares durante cinco años, según determinó una comisión investigadora de la Legislatura. Esa tarifa fue anulada por la Justicia.

En realidad, la necesidad de importar maquinaria para Roca se debía a que la central tenía la turbina destrozada: una noche el material se hizo añicos en un accidente que dejó la usina fuera de servicio.

También podés leer: Cuadernos de la corrupción: otro escándalo que complica a Cristina Fernández

Con Carlos Menem se hizo comercializador de gas, con los Kirchner fue generador y ahora con Mauricio Macri, Albanesi sigue participando y ganando contratos oficiales: le adjudicaron beneficios para aportar 520 megavatios (MW) al sistema.

Albanesi comercializa alrededor del 10% del total del gas natural consumido en el país.

Además maneja una oferta de 1.500 MW en diez centrales térmicas distribuidas en el interior del país, como la de Roca.

“Yo el tema económico lo veo bien: se ha retomado la senda del crédito, se han retomado inversiones muy importantes en el campo, y creo que el tema social debería ajustarse rápidamente”, le dijo Losón el año pasado al diario La Nación.