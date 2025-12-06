Pacífico llegó a los 100, le ganó a Pérfora y manda en la final del PreFederal de básquet
El Decano superó al Verde y se adelantó en la serie. Gran partido de Maranguello y Sebastián Godoy. Victoria de Biguá sobre del Progreso en la permanencia.
Pacífico hizo valer su localía y se quedó con el primer punto de la final del torneo PreFederal de básquet. Venció a Pérfora por 100-93 y le tiró la presión a su rival que será local en el juego II, a disputarse el domingo 7 en el Oscar Piti Claris de Plaza Huincul.
Como había ocurrido en los duelos de la fase regular, hubo mucho goleo y varios puntos altos en los dos equipos. Sin embargo, el que se robó todos los aplausos fue Gustavo Maranguello, quien alcanzó una valoración de 40, gracias a los 27 puntos, 11 rebotes, 1 tapa y 4 recuperos. No se quedó atrás Sebastián Godoy, quien sumó 19 puntos.
El Decano sacó la diferencia en los tableros y capturó 12 rebotes más que su rival: 36-24. En medio de números parejos en los lanzamientos, el gran 44% de triples del local (12-27) hizo la diferencia. El Verde quedó con 13-36 (36%) en ese rubro. Lo mejor del local estuvo en el tercer cuarto, que ganó por 26-18. Ahí, cuando alcanzó ventaja de doble dígito, se encaminó a la victoria.
Además del tándem Maranguello-Godoy, fueron muy importantes los aportes de Matías Stanic y Marco Roumec, con 13 cada uno. En Pérfora sobresalieron Luca Chiapella (19), Nahuel Vicentín (17), Jeremías Fernández (16) y Nacho Claris (13).
La síntesis
Pacífico (100): Lucas Romera 10, Marco Roumec 13, Gustavo Maranguello 27, Sebastián Godoy 19, David Véliz 9 (FI), Matías Stanic 13, Giuliano Sasso 9. DT: Lautaro Pre
Pérfora (93): Ignacio Claris 13, Augusto Rossi 7, Julián Ruiz 6, Luca Chiapella 19, Nahuel Vicentín 17 (FI), Santiago Candia 12, Jeremías Fernández 16, Ramiro Caparroz 3, Ignacio Figueroa. DT: Fernando Claris
Parciales: 25-25, 50-47 y 76-65
Estadio: Viejo Ramírez, Neuquén
Biguá lo ganó en el final ante Del Progreso
Biguá se quedó con el primer duelo de la permanencia ante Del Progreso, por 81-79. Luego de un arranque adverso, en el que los roquenses se adelantaron 30-18, llegó la reacción del dueño de casa (26-15) y a partir de ahí reinó la paridad.
Un triple de Benjamín Loncón le dio ventaja de 7 a los neuquinos (81-74), que finalmente aseguraron la victoria. La historia seguirá el lunes 8 en el Gigante de la calle Maipú. Si repiten los capitalinos, esperarán por el repechaje con el subcampeón del Ascenso y si gana Progreso, habrá partido III en El Nido.
Tomás Djenderedjian (24 y 11 rebotes), Loncón (18) y Josué Santillán (12) fueron los mejores en el dueño de casa; mientras que Martín Pamich (22), Facundo Marcilla (17) y Jorge Coronado (16 y 13) se destacaron en la visita.
