Pacífico llegó a los 100, le ganó a Pérfora y manda en la final del PreFederal de básquet

Pacífico hizo valer su localía y se quedó con el primer punto de la final del torneo PreFederal de básquet. Venció a Pérfora por 100-93 y le tiró la presión a su rival que será local en el juego II, a disputarse el domingo 7 en el Oscar Piti Claris de Plaza Huincul.

Como había ocurrido en los duelos de la fase regular, hubo mucho goleo y varios puntos altos en los dos equipos. Sin embargo, el que se robó todos los aplausos fue Gustavo Maranguello, quien alcanzó una valoración de 40, gracias a los 27 puntos, 11 rebotes, 1 tapa y 4 recuperos. No se quedó atrás Sebastián Godoy, quien sumó 19 puntos.

Maranguello la rompió en el juego I. (Oscar Livera)

El Decano sacó la diferencia en los tableros y capturó 12 rebotes más que su rival: 36-24. En medio de números parejos en los lanzamientos, el gran 44% de triples del local (12-27) hizo la diferencia. El Verde quedó con 13-36 (36%) en ese rubro. Lo mejor del local estuvo en el tercer cuarto, que ganó por 26-18. Ahí, cuando alcanzó ventaja de doble dígito, se encaminó a la victoria.

Además del tándem Maranguello-Godoy, fueron muy importantes los aportes de Matías Stanic y Marco Roumec, con 13 cada uno. En Pérfora sobresalieron Luca Chiapella (19), Nahuel Vicentín (17), Jeremías Fernández (16) y Nacho Claris (13).

Véliz y Fernández tuvieron un gran duelo cerca de las tablas. (Oscar Livera)

Chiapella fue el mejor de Pérfora, pero no alcanzó.

La síntesis

Pacífico (100): Lucas Romera 10, Marco Roumec 13, Gustavo Maranguello 27, Sebastián Godoy 19, David Véliz 9 (FI), Matías Stanic 13, Giuliano Sasso 9. DT: Lautaro Pre

Pérfora (93): Ignacio Claris 13, Augusto Rossi 7, Julián Ruiz 6, Luca Chiapella 19, Nahuel Vicentín 17 (FI), Santiago Candia 12, Jeremías Fernández 16, Ramiro Caparroz 3, Ignacio Figueroa. DT: Fernando Claris

Parciales: 25-25, 50-47 y 76-65

Estadio: Viejo Ramírez, Neuquén

Roumec vs. Candia, duelo en el perímetro. (Oscar Livera)

Biguá lo ganó en el final ante Del Progreso

Biguá se quedó con el primer duelo de la permanencia ante Del Progreso, por 81-79. Luego de un arranque adverso, en el que los roquenses se adelantaron 30-18, llegó la reacción del dueño de casa (26-15) y a partir de ahí reinó la paridad.

Un triple de Benjamín Loncón le dio ventaja de 7 a los neuquinos (81-74), que finalmente aseguraron la victoria. La historia seguirá el lunes 8 en el Gigante de la calle Maipú. Si repiten los capitalinos, esperarán por el repechaje con el subcampeón del Ascenso y si gana Progreso, habrá partido III en El Nido.

Tomás Djenderedjian (24 y 11 rebotes), Loncón (18) y Josué Santillán (12) fueron los mejores en el dueño de casa; mientras que Martín Pamich (22), Facundo Marcilla (17) y Jorge Coronado (16 y 13) se destacaron en la visita.