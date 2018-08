Quién es Oscar Centeno, autor de los cuadernos de la corrupción

¿Estaremos frente a un nuevo arrepentido? Hasta donde se sabe, los primeros fueron los “valijeros” Elaskar y Fariña, cuando todavía gobernaba el kirchnerismo. Revelaron la operatoria de lavado de dinero en una financiera trucha, conocida como La Rosadita. El empresario Alejandro Vandenbroele incriminó más cerca en el tiempo al ex vicepresidente Amado Boudou en la trama para apoderarse de la imprenta de billetes Ciccone. Ahora aparece Oscar Bernardo Centeno, ex chofer del ministerio de Planificación, un colaborador de la logística K hasta desconocido. La ex mujer de Centeno parece haber puesto luz en una investigación por coimas millonarias que involucran a un conglomerado de empresas constructoras y energéticas y un grupo de elevados funcionarios de la etapa kirchnerista, incluida la expresidenta Cristina Kirchner. En aquellos años, Centeno, su marido, se reveló como un aplicado cronista de la corrupción.

Nada hemos visto hasta el momento en la Argentina que se asemeje al Lava Jato en Brasil, la investigación por el pago de sobornos que atraviesa a la clase política y empresarial de ese país, y cuya principal base son la delación y los testimonios de arrepentidos (pronto habrá novedades en tribunales, tras un acuerdo con la justicia de Brasil). Se ignora aún si Centeno o su exmujer negocian un acuerdo, pero un puñado de cuadernos escolares escritos de puño y letra por el exchofer aportados a la justicia por un periodista del diario La Nación reconstruyen lo que parece un rutinario y preciso circuito de pago de coimas cuya estación terminal era la quinta de Olivos.

Hasta el momento la causa tiene más de diez detenidos entre empresarios y ex funcionarios kichneristas. Descuella Roberto Baratta, ex mano derecha del arquitecto preso Julio De Vido, titular en todos esos años del ministerio de Planificación. La punta del ovillo surgió precisamente en una causa que lo investigaba por la compra de gas licuado por la que fue sobreseído y liberado en marzo último. Baratta es el protagonista central de los viajes que relata Centeno. El hombre quien elaboraba la hoja de ruta que Centeno pacientemente registraba.

Otros detenidos son el empresario Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, y Javier Sánchez Caballero, de IECSA, empresa que perteneció hasta hace no mucho a un primo del presidente Macri, Angelo Calcaterra, y pasó al grupo Pampa Energía de la familia Mindlin. Además del cronista Centeno.

El juez Claudio Bonadio dispuso además la indagatoria de la expresidenta Kirchner. La senadora acumula tres causas en trámite de juicio oral, al primero de los cuales asistiremos a fin de año. Habrá más. También fueron llamados a indagatoria otras personalidades relevantes que aparecen mencionadas en lo cuadernos, como Julio De Vido, el ex secretario general de la presidencia y extitular de la SIDE, Oscar Parrilli, el exjefe de gabinete Juan Manuel Abal Medina, el exjuez federal Norberto Oyarbide, Javier Fernández, histórico operador del kirchnerismo en la justicia, y otro histórico, Rudy Ulloa, empresario de medios en Santa Cruz y por años una de las personas de la intimidad del fallecido presidente Néstor Kirchner.

El fiscal Carlos Stornelli dijo esta mañana en una entrevista que se investiga asociación ilícita. El vértice no podría ser otro que Cristina Kirchner. Es el mejor día para el gobierno de Mauricio Macri en muchos meses.