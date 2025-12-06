Salvador Di Stéfano: “El riesgo país se ubicará en torno a 400 puntos antes de marzo”

En medio de la incertidumbre previa a las elecciones, uno de los pocos especialistas que se atrevía a ofrecer una mirada optimista, era Salvador Di Stéfano. La dinámica del día después terminó convalidando muchos de sus pronósticos. En diálogo mano a mano con RÍO NEGRO, el especialista brindó su perspectiva de cara al cierre de 2025.

PREGUNTA: ¿Cuál es su perspectiva a días de culminar 2025?

RESPUESTA: Para nosotros no cambió la perspectiva. Pensábamos que no había que dolarizar carteras y que la economía iba a seguir normal luego del acto electoral, con lo cual no cambió absolutamente nada. Sí veo que en términos generales la economía se dolarizó excesivamente en los meses de septiembre, octubre y noviembre, con una compra de dólares equivalente a US$ 10.000 millones. Eso sacó muchos pesos de del mercado y generó una caída de actividad muy importante que creemos que se va a ir restableciendo a medida que tengamos un proceso de desdolarización de la economía. Por otro lado, ante el ataque especulativo que se dio en la previa de las elecciones, el gobierno había subido los encajes, con lo cual la liquidez había disminuido bastante. Tras el triunfo del oficialismo, se bajaron los encajes y hoy con mayor dotación de liquidez, eso genera que la tasa de interés baje a niveles más razonables. Teniendo en cuenta que vamos a una inflación del 20% anual, una tasa pasiva en torno al 25% o 26%, no luce tan elevada y creemos que la tasa activa va a bajar a niveles de entre 30% y 35%.

P: ¿El único factor al que atribuye la caída de la actividad es la fiebre cambiaria pre electoral?

R: La caída de actividad tiene que ver con la suba del dólar y con la compra de dólares por parte de los individuos. En la medida que sube el dólar te van a ir subiendo los precios y en la medida que suben los precios la gente pierde poder adquisitivo.

P: Se decía que el pass trough era bajo ¿La teoría es que el paso a precios de la devaluación generó la caída de la actividad?

R: No, no… No es una teoría personal. Si la sociedad quiere tener dólares y muta pesos por dólar, está mutando actividad económica por dólar. Si los pesos en lugar de destinarse a comprar mercadería, a transacciones, se destinan a comprar dólares, vas a tener una caída de actividad. Si los salarios aumentan menos que la inflación, vas a tener menos poder de compra. Si la tasa de interés aumenta y desaparecen las tres cuotas sin interés, hay menos posibilidades de generar más actividad económica.

P: Esa dolarización de carteras por US$ 10.000 millones en tres meses, fue a manos del 10% de la población ¿Alcanza para explicar el parate?

R: Si, alcanza. La compra de motos o de autos por ejemplo, se desaceleró en esos tres meses previos a las elecciones. Ahora, ¿por qué la gente compró dólares? Porque pensó que iba a haber una devaluación. Perfecto. Todos tenemos derecho a apostar. Pero después eso tiene un costo o un beneficio. Si se hubiese dado una devaluación, la gente hubiese tenido más pesos para salir a comprar más cosas. Como no se dio la devaluación, la gente se queda con los dólares en la mano y pierde poder de compra. Queda entonces esperar la desdolarización de la economía, porque ahorraste en dólares muy por encima de lo normal.

P: ¿La reactivación puede llegar al inicio de 2026?

R: La economía se reactiva en tanto haya un aumento de masa salarial o mejore el poder adquisitivo de la masa salarial. Para ello tienen que converger tres cosas. Un aumento de salarios, que aún no lo vemos. Una caída en el nivel de precios, que podría darse si baja el dólar. Y en tercer lugar una baja de la tasa de interés que le dé mayor poder adquisitivo a los trabajadores.

P: ¿Existen fundamentos para un tipo de cambio en estos niveles y dentro de la banda?

R: El tipo de cambio se puede apreciar en base a tres aspectos muy puntuales que hay que tener en cuenta. En primer lugar tenés superávit fiscal primario. Ingresos menos egresos del Estado, tenés unos US$ 10.500 millones en positivo. Segundo, el déficit de cuenta corriente es negativo en US$ 1.500 millones y tercero tenés un superávit de cuenta financiera de US$ 9.000 millones. No existe fuga de capitales ni nada de eso. O sea que existen más condiciones para que el peso se aprecie, que para que el peso se deprecie. Si por otro lado mirás la balanza comercial, las exportaciones son más altas que la importaciones. Entonces, ¿dónde está el atraso cambiario?

P: Frente a los vencimientos de enero ¿Está pendiente la acumulación de reservas?

R: La verdad, no es relevante la acumulación de reservas, porque tenés más dólares. Lo que hace falta es bajarle impuestos a la gente para esté mejor. Frente al vencimiento de enero hay un swap de US$ 17.500 millones y ahora se busca un repo por US$ 4.200 millones adicionales. Aparte en el Banco Central hay US$ 40.000 millones. Los dólares que están en el Banco Central, son reservas líquidas. La deuda con el Fondo Monetario Internacional la tiene la tesorería, no el Banco Central. Entonces, la plata que está en el Banco Central, la podés usar sin ningún problema. Osea que la plata para pagar en enero está, hoy problema de financiamiento no tenés. Si hubiese problema de financiamiento, el mercado te estaría avisando con una caída de los bonos. Justamente estamos viendo todo lo contrario. El riesgo país estaba en 1.400 y hoy está en 600.

P: ¿Qué falta para un riesgo país por debajo de 500?

R: Lo que falta es un poco de tiempo porque se inaugura el periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso y van a salir una serie de leyes claves que van a clarificar el escenario. Yo creo que de acá a marzo vamos a tener el riesgo país en 400 puntos.

P: ¿Ese sería el momento del regreso al mercado voluntario?

R: Probablemente sea antes.

P: ¿Antes de fin de año o antes de marzo?

R: Antes de marzo.

Cuando vos no cambias el paso, el mercado cambia a los bailarines. El punto es que hay que adaptarse a una nueva forma de hacer negocios. La economía se ha tornado más competitiva y las empresas se van a tener que adaptar.

P: ¿Cuál es la reforma más urgente?

R: Que la gente pueda blanquear los dólares que tiene guardados.

P: ¿Qué efectos inmediatos podría tener esa reforma?

R: Una baja en la cotización del dólar, porque mucha gente va a utilizar esta exteriorización de dólares y habrá más dólares en el mercado. Seguramente cuando baje el dólar, van a bajar los precios y eso va a ser muy bueno para los asalariados. El efecto podría ser similar al del blanqueo de 2024, cuando ingresaron US$ 42.000 millones.

P: El incremento de importaciones ¿Puede significar un daño al ambiente de negocios en el país?

R: Yo escribí un libro que se llama “Cambia la música, ahora hay que cambiar el paso” en relación con los cambios que tienen que hacer los empresarios en este nuevo contexto económico. Cuando vos no cambias el paso, el mercado cambia a los bailarines. El punto es que hay que adaptarse a una nueva forma de hacer negocios. La economía se ha tornado más competitiva y las empresas se van a tener que adaptar al nuevo escenario que vive el país. Cuando tenías una inflación del 290%, podías tener un negocio de baja escala. Con una inflación del 30% anual, hay que ir a un negocio de más escala. En otra época, la devaluación te corregía los errores, ahora que existe una revaluación del peso, la revaluación no te corrige los errores. Habrá sectores que se adecúen y sectores que no se van a adaptar.

P: El impacto tendrá que ver también con la heterogeneidad de los sectores…

R: La Argentina ha pasado de ser un país sin dólares a ser un país muy receptor de dólares. El campo, petróleo y gas, minería, e industria del conocimiento, son los sectores que son exportadores. Y estamos exportando más de US$ 90.000 millones al año. Se habla poco de esos números. En la Argentina está entrando muchos dólares. Con una moneda más revaluada, hay negocios que van a funcionar y otros que no. Bien. Evidentemente el país va a ser más competitivo para recursos primarios y bienes transables. Y los bienes transables son básicamente los servicios.

Perfil

Salvador Di Stéfano es analista económico, conferencista y consultor desde el año 1991 a la fecha.

Titular de la Consultora Salvador Di Stefano SRL. Realiza proyecciones macroeconómicas y consultorías de negocios e inversiones.

Columnista de economía y negocios en Ámbito Financiero, Diario La Capital, Diario Perfil, Iprofesional, Revista Fortuna, y los canales de televisión La Nación+ y A24.

Autor de los libros “Cómo hacer negocios en tiempos de crisis” y “Cambia la música, ahora hay que cambiar el paso”.