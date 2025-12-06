Necrológicas de hoy, sábado 6 de diciembre de 2025

Luis María Focaccia Integrantes del Estudio Jurídico Formaro | Huarte | González | Fazzolari & Martín despide con profundo pesar a quien fuera su fundador hace cincuenta años, agradeciendo las enseñanzas y los valores que nos dejara. Acompañamos a Silvia, Costi, Malala y amigos en este momento de dolor.

Luis María Dr. Focaccia Graciela y Sergio Moguillansky atesoran los momentos vividos con Luis María y acompañan a sus afectos en estos momentos de profundo dolor.

aldo ing. pagano Con profundo pesar, la Asociación Custodios del Patrimonio Cultural de Cipolletti, participa el fallecimiento de quien fuera durante varios períodos Presidente de la Asociación, dejando una huella imborrable en nuestra comunidad. Acompañamos en el dolor a su señora, Nelly Ginnobili, a sus hijos y familiares.

Walter Pérez Querido Walter. Elevamos una oración para que descanses en los brazos del señor. Tus compañeros de 5to 2da del Colegio San Martín acompañamos en este triste momento a tu hijo Aymar y familia. Siempre estarás en nuestros corazones.