Cuadernos: los fiscales pidieron detener a Rocca, CEO de Techint

El pedido de los fiscales también es para que la Cámara ordene la prisión preventiva a Juan Manbuel Abal Medina, ex jefe de Gabinete, y a su ex secretario Martín Larraburu, a quienes Bonadio también procesó, sin prisión. Stornelli y Rívolo argumentaron que si el juez ya dispuso la prisión preventiva a imputados que no se acogieron a la figura del arrepentido, debería aplicarla entonces en los casos de Rocca y Abal Medina.

Dato

$ 4.000

millones es el embargo que le impuso a Paolo Rocca el juez Claudio Bonadio, cuando lo procesó por asociación ilícita.

Un pedido de coimas por la expropiación de Sidor en Venezuela

Techint figuraba en los cuadernos del chofer Oscar Centeno, como una de las empresas que pagaron coimas a los funcionarios K. Uno de los directores de la empresa quedó detenido rápidamente: Luis Betnaza admitió ante el juez que Carlos Uberti, ex funcionario arrepentido, y el ex ministro Julio De Vido le habían exigido dinero en 2008 para interceder ante el gobierno de Venezuela, que había expropiado la empresa Sidor, de Techint, y por la situación de sus empleados en ese país.

Un mes más tarde Paolo Rocca fue llamado a declarar ante el juez. Aunque, apenas estallado el escándalo, Rocca había afirmado, en un evento empresarial, haber sido “consciente de lo que pasaba”, negó luego ante el juez conocer el pago de coimas por el caso Venezuela o para obtener negocios de obra pública. Bonadio no le creyó y lo procesó, pero sin prisión.

Una causa con 51 procesados y 19 detenidos

La megacausa de los cuadernos ya cumplió 4 meses desde aquel 1° de agosto en el que comenzaron las detenciones y se hizo pública la investigación. Hoy, tiene 51 procesados, entre ex funcionarios y grandes empresarios: la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner fue procesada como jefa de la asociación ilícita. Son 19 los detenidos, entre ellos el ex ministro de Planificación, Julio De Vido, y su segundo, Roberto Baratta, y empresarios como Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería. Entre directivos de empresas, ex funcionarios y choferes, declararon como “arrepentidos” ante el juez Bonadio unas 26 personas. Se pueden destacar el ex dueño de Iecsa y primo del presidente, Ángelo Calcaterra, el ex titular de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner y el ex funcionario de planificación, Claudio Uberti.