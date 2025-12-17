Muertes por presunta cocaína adulterada: activan una investigación judicial en Neuquén

La grave intoxicación de tres personas, presuntamente vinculada al consumo de cocaína adulterada, encendió las alarmas tanto en el sistema de salud como en el ámbito judicial de Neuquén. Dos de los afectados, de 53 y 23 años, murieron a raíz de una falla hepática fulminante, mientras que un tercer hombre logró sobrevivir tras permanecer en estado crítico. La Justicia ya inició actuaciones para intentar determinar el origen de la sustancia involucrada.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Lucrecia Sola, de la fiscalía de Narcocriminalidad, quien busca establecer la trazabilidad de la droga. El objetivo es identificar al proveedor, detectar posibles coincidencias entre los consumos y determinar si existen vínculos entre las personas afectadas, a fin de dimensionar el alcance y la distribución de la presunta sustancia adulterada.

Qué acciones se tomaron

Desde la fiscalía se solicitó información clínica detallada a los hospitales donde fueron atendidas las personas intoxicadas, una vez confirmadas sus identidades.

Entre los requerimientos se incluyó la nómina del personal médico interviniente en cada caso, así como los estudios realizados, la sintomatología presentada y el grado de corroboración existente respecto de la posible adulteración de la sustancia estupefaciente.

Una declaración clave

El único sobreviviente, un joven de 29 años, atravesó momentos en los que su vida estuvo en serio riesgo y debió recibir atención médica inmediata. Actualmente, se encuentra fuera de peligro y habría prestado una primera declaración.

Los datos que pueda aportar son considerados fundamentales para orientar la investigación, que por el momento cuenta con información limitada. Desde la Justicia aclararon que aún no está confirmado de manera oficial que se trate de cocaína adulterada.

Salud alertó sobre las consecuencias

El gobierno provincial informó sobre el hecho y el ministro de Salud, Martín Regueiro, explicó que los pacientes presentaron síntomas atípicos para el consumo habitual de cocaína. “Se detectó una insuficiencia hepática fulminante, además de una marcada excitación psicomotriz y alteraciones neurológicas”, detalló. El funcionario solicitó que ante cualquier posible contacto con la sustancia se dé aviso inmediato al sistema de Salud o de Seguridad, con el fin de prevenir nuevas intoxicaciones.