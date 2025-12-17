Servicio a la comunidad: Edersa realizará cortes de luz este jueves en Cinco Saltos, Las Grutas, Viedma y Mallín Ahogado

La distribuidora eléctrica Edersa informó que este jueves 18 de diciembre se desarrollarán tareas de mantenimiento y modernización de las instalaciones eléctricas en distintas localidades de la provincia de Río Negro, lo que implicará cortes programados del servicio.

Según se detalló, los trabajos son indispensables para continuar con la mejora permanente del sistema eléctrico y estarán a cargo de los equipos operativos de la empresa.

Cinco Saltos: zonas afectadas y horarios

En Cinco Saltos, el corte se extenderá entre las 8 y las 10.30, y alcanzará a los barrios La Nueva Era 1 y 2, Los Eucaliptus y a las chacras ubicadas en zonas aledañas.

Las Grutas: zonas afectadas y horarios

En Las Grutas, la interrupción del suministro se realizará de 7 a 9, y afectará a la Peatonal Viedma, desde Lamarque hasta Chichinales, así como también a la avenida costanera en el mismo tramo.

Viedma: zonas afectadas y horarios

En Viedma, el servicio estará interrumpido entre las 9 y las 13 en la Ruta Provincial N°1, desde el kilómetro 11 hasta el kilómetro 18.

Mallín Ahogado: zonas afectadas y horarios

Por su parte, en Mallín Ahogado, el corte está previsto de 8 a 10 en el sector de Cascada Escondida.

Desde Edersa solicitaron a los usuarios de las zonas afectadas tomar las medidas necesarias durante los horarios mencionados y recordaron que los trabajos pueden verse condicionados por cuestiones climáticas u operativas.