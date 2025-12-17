La Legislatura sesiona por el presupuesto del 2026 y Weretilneck envió reformas solicitadas

Con sesión extraordinaria, la Legislatura tratará este jueves el presupuesto y el paquete fiscal del año próximo. Foto Archivo

La Legislatura se reunirá -en sesión extraordinaria- este jueves para analizar el proyecto del Presupuesto y paquete fiscal del año próximo.

Ambas iniciativas tuvieron un inicial debate en el Plenario, que se reunió el lunes y martes, donde los funcionarios aportaron precisiones y los legisladores plantearon sus dudas.

Para el recinto quedó el posicionamiento de los diferentes bloques, aunque, en principio, el oficialismo concentra votos suficientes propios y de aliados (ARI-CC y de la UCR) para garantizar sus aprobaciones.

Las bancadas del PRO, y las peronistas de VcT y del PJ plantearían un acompañamiento en general, con rechazos a artículos particulares. Este miércoles, el Ejecutivo remitió modificaciones presupuestarias, que responderían a pedidos de los bloques opositores, esencialmente la incorporación de construcciones en municipios justicialistas.

El temario de la convocatoria fijada por el gobernador Alberto Weretilneck incluyó sus expedientes y otros 10 de diferentes autores. Por ejemplo, cuatro son de la bancada del ARI, entre ellos, uno que establece que “los conductores de vehículos automotores que hayan ocasionado un siniestro vial en ocasión de consumo de alcohol, estupefacientes y/o conductas irregulares graves, deberán reintegrar al Estado provincial los gastos en que este haya incurrido para su atención médica asistencial y de terceros afectados”.

Figura, también, una reforma propuesta por el STJ a la Carta Orgánica de su Poder y, además, uno de Labor Parlamentaria donde se “crea en la Provincia el “Observatorio Provincial de Estudio y Prevención de las Conductas Suicidas’”

Por su parte, Weretilneck incorporó en el orden del día un expediente de un proyecto del peronista Luciano Delgado Sempé para “garantizar, promover y efectivizar el derecho de la persona gestante o puérpera y el entorno familiar a un duelo respetado y a la atención integral frente a la muerte gestacional, perinatal o neonatal”, creando el “Registro Simbólico de Nombres”.

También de segunda vuelta se prevé la iniciativa que “implementa un dispositivo de baja tecnología en formato QR portador de información identitaria, personal y médica de la persona portadora”, de autorías de Elbi Cides y Lorena Yensen, de JSRN.

Con una primera aprobación se programó la modificación parcial al Código de Procedimiento Laboral de la Provincia, impulsado por Lucas Pica y Facundo López.