Luego del anuncio de compra de reservas, el riesgo país llegó a niveles mínimos históricos este miércoles. Aún así, cerca del cierre de la rueda repuntó y cortó con la tendencia bajista. Cómo le fue a los ADRs argentinos en Wall Street.

Según datos de Rava Bursátil, el índice S&P Merval en la plaza local subió hasta ubicarse en los 3.035.516,70 puntos.

El riesgo país alcanzó mínimos históricos y después repuntó

El termómetro financiero que más mira el equipo de Luis Caputo había continuado la tendencia bajista de este martes con los anuncios del nuevo dólar.

En horas de la mañana, el indicador del JP Morgan había perforado el piso de los 560 de este martes y había regresado a la zona de los 550 puntos básicos, arrojando valores históricos de más de siete años. Sin embargo, por la tarde repuntó un 1,40% y cerró a 569 puntos básicos.

Wall Street: cómo operaron los ADRs

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York siguen operando con cautela y operaron de forma distinta este miércoles.

Según exhibe la pantalla de Rava Bursátil, las cinco que más subieron esta jornada son:

Ternium : 1,69%.

: 1,69%. BBVA : 1,62%.

: 1,62%. Tenaris : 1,34%.

: 1,34%. Cresud : 1,24%.

: 1,24%. Central Puerto: 1,12%.

Las que más bajaron:

Irsa : -1,64%

: -1,64% Pampa Energía : -1,32%

: -1,32% Corporación América : -0,91%.

: -0,91%. Mercadolibre : -0,91%

: -0,91% Telecom Argentina: -0,88%



Pago de enero

Caputo afirmó que “el pago del vencimiento de enero no es un problema” y enumeró las opciones que tiene para afrontarlo. Por un lado, mencionó que el Tesoro ya compró unos U$S 900 millones, que se suman a los U$S 1.000 millones de la colocación de la semana pasada.

Recordó la oferta de bancos internacionales de un préstamo por U$S 7.000 millones, al tiempo que no descartó que el mismo 9 de enero una parte del vencimiento se refinancie.

Por otro lado, dejó flotando la posibilidad de explorar un canje de deuda, ya que, según su interpretación, los actuales bonos que cotizan en el mercado tienen un diseño poco atractivo para los inversores, lo cual explica que no se profundice la baja del riesgo país.

En caso de poder realizar ese swap de títulos, estimó que el spread sobre los bonos de Estados Unidos puede caer por debajo de los 500 puntos.