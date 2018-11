El dólar sigue en alza y vuelve a los $40 luego de dos meses

El dólar operó ayer con fuerte tendencia alcista y volvió a rozar los $40 luego de casi dos meses: la diviza cerró a $ 39,90 para la venta en el Banco Nación, con lo que en los últimos dos días de operaciones aumentó más de $ 2,50 y sumó la quinta suba consecutiva: desarme de posiciones en pesos (Lebac), reducción de tasas de Leliq, y aumento de demanda de dólar por la llegada del fin de año, serían algunas de las explicaciones. En paralelo, el Fondo Monetario (FMI) aprobó ayer la revisión de las cuentas del Estado Nacional y habilitará el giro de unos US$ 7.600 millones como parte del acuerdo stand by alcanzado por el Gobierno por US$ 57.300 millones.

La cotización del dólar minorista subió $1,46 (3,82%) en bancos y en la city porteña: según el promedio que realiza el Banco Central, el billete cerró por debajo de los $ 40, a $39,97, pero, lógicamente, hubo bancos que lo ofrecieron al terminar la jornada por encima de ese valo. El volumen operado en el segmento de contado superó los US$ 723,6 millones y en los futuro, fue de US$ 249 millones.

A nivel mayorista, el dólar reflejó una suba de 3,85% respecto del viernes y terminó en $39,05.

De esta forma, la divisa vuelve a los valores nominales de principio de octubre, cuando la nueva conducción del BCRA, a cargo de Guido Sandleris, estableció su modelo de “bandas cambiarias”, sin intervención activa con venta de divisas, y con licitación de Leliq a tasas altas. En el último mes y medio, el Central fue reduciendo la tasa de las letras desde un 73,5% -pico del 8 de octubre- al 61,2%. El precio del dólar se ubica hoy cerca del centro de las bandas.

Mientras tanto, al cierre del mercado cambiario, el FMI elogió la política monetaria del Central y habilitó el nuevo giro de US$ 7.600 millones a la Argentina. La aprobación fue el resultado del trabajo de una misión del FMI, encabezada por Roberto Cardarelli que entre el 9 y el 16 de noviembre y analizó las cuentas del Estado.

“El nuevo marco de política monetaria implementado por el BCRA en octubre ha sido efectivo para estabilizar a los mercados financieros. La implementación firme de su marco de política monetaria seguirá siendo esencial para guiar las expectativas del mercado. El compromiso de las autoridades con un tipo de cambio determinado por el mercado fortalecerá la credibilidad del marco de política monetaria y aumentará la resistencia a los shocks externos”, afirmó Cardarelli.