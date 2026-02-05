SUSCRIBITE Diario papel
Enorme victoria de Deportivo Viedma ante Villa Mitre en la Liga Argentina de básquet

Logró un categórico 83-65 en el Cayetano Arias y sube en la Conferencia Sur.

Redacción

Merchant fue el goleador de la noche con 16. (Marcos Aramburu)

Deportivo Viedma sacó a relucir carácter, intensidad y un sólido funcionamiento colectivo para lograr una contundente victoria ante Villa Mitre de Bahía Blanca por 83-65, en un duelo durísimo y muy físico correspondiente a la fecha 19° de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. El partido se disputó en un colmado Polideportivo Ángel Cayetano Arias, que vibró con cada acción y acompañó al equipo en una noche de alto voltaje.

Con este triunfo, el conjunto dirigido por Guillermo Bogliacino alcanzó un registro de 9 victorias y 10 derrotas, ratificando su fortaleza como local. Por primera vez en la temporada, está cerca de equiparar su registro y lo buscará en los próximos juegos.

El inicio fue muy equilibrado, con un Depo firme en defensa y haciendo sentir su localía. Villa Mitre respondió con buena circulación de balón y efectividad para emparejar el desarrollo, cerrando el primer cuarto igualados en 21.

En el segundo período, el equipo viedmense elevó la intensidad y logró imponer condiciones. Con pasajes de gran solidez defensiva y un ataque dinámico, sacó una diferencia máxima de 11 puntos (45-34). Si bien el conjunto bahiense logró recortar levemente, Viedma se fue al descanso arriba 45-36, tras ganar el parcial 24-15.

Ventura anotó, pero también bajó rebotes y llegó hasta 7. (Marcos Aramburu)

La solidez de Viedma, las pocas respuestas de Villa Mitre

Luego del entretiempo, Viedma mostró toda su personalidad y controló el ritmo del juego. Ajustó su defensa, neutralizó los intentos ofensivos de Villa Mitre y amplió la ventaja hasta alcanzar una máxima de 19 puntos (61-42), cerrando el tercer cuarto con un claro 67-48 (parcial 22-12).

En el tramo final, el local estiró aún más la diferencia hasta llegar a la máxima del partido, 25 puntos (73-48), administró los tiempos con posesiones largas y selló un triunfazo por 83-65 ante el elenco bahiense.

El equipo de Bogliacino quedó con una marca de 9-10. (Marcos Aramburu)

Jeffrey Merchant y Nicolás Paletta, con 16 y 14 puntos, fueron los mejores en el equipo de Guillermo Bogliacino, que además tuvo a Alfredo Ventura como máximo rebotero con 7; mientras que en la visita se destacaron Franco Pennachiotti y Julián Lorca, con 15 y 12, respectivamente.

El próximo compromiso será el domingo 8 de febrero, cuando Deportivo Viedma visite a Ciclista Juninense, en una nueva parada clave del camino en la Conferencia Sur.


