Techo Digno: impugnaron la sentencia que absolvió al exintendente Gennuso de Bariloche

El exintendente de Bariloche Gustavo Gennuso estará otra vez el martes en una audiencia con el fiscal jefe Martín Lozada. (foto de archivo)

El fiscal jefe de Bariloche Martín Lozada, junto con el agente fiscal Guillermo Lista, impugnó la sentencia que dictó el tribunal de juicio de esta ciudad, que absolvió al exintendente, Gustavo Gennuso, quien había sido acusado de peculado en una causa vinculada con el programa de Nación Techo Digno.

La información fue confirmada este miércoles en el Ministerio Público Fiscal de esta ciudad. Indicaron que la audiencia con el Tribunal de Impugnación fue programada para el próximo martes 10 de febrero.

Será el momento en el que Lozada expondrá los cuestionamientos contra la sentencia absolutoria que el tribunal de juicio de Bariloche, integrado por los jueces Juan Martín Arroyo, Gregor Joos y Bernardo Campana, dictó el 5 de noviembre pasado. También, lo hará la defensa en su afán para que se confirme la absolución.

La fiscalía la tiene cuesta arriba. Los jueces resolvieron de manera unánime que la fiscalía no probó la responsabilidad de Gennuso en el hecho atribuido. Es más, criticaron la figura legal elegida por la fiscalía para encuadrar la supuesta conducta delictiva del exintendente.

El movimiento de 100 millones de pesos

La fiscalía relató en la acusación que en enero de 2016, Gennuso había transferido 100 millones de pesos de una cuenta “bolsa” del Banco Nación, donde ingresaba dinero de distintos programas federales o otra cuenta municipal del Banco Credicoop y constituir un plazo fijo con esos recursos. Meses después hizo lo mismo con otros 5 millones de pesos.

Arroyo dijo en la sentencia que el esfuerzo de la fiscalía “estuvo mal orientado, porque mucha de la prueba y de los testigos llevados a juicio ahondaron en cuestiones ajenas a la conducta reprochada a Gennuso, que fue la de “sustraer” dinero de su cuenta de origen y poner al “fuera de la esfera de control municipal”.

Para los jueces, al acusar por peculado la fiscalía “confundió con otro delito, la malversación de caudales públicos, que es más leve”, con una pena máxima de tres años.

El magistrado aclaró que no estaba bajo análisis los pagos a empresas ejecutoras del programa Techo Digno con certificaciones sobrevaluadas, como ocurre en otras causas penales en trámite con otros exintendentes imputados.