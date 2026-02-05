Necrológicas de hoy, jueves 5 de febrero de 2026

Fallecio en Gral Roca a los 90 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos recibieron sepultura ayer 16:30hs en la necropolis local. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales.

ROSLER, GABRIELA SUSANA

Ante la partida de Gabriela Susana Rosler, compañera de vida de nuestro tío Italo, toda la familia Zinelli eleva una oración por su descanso, deseando reencuentro en la paz eterna. Sus restos fueron velados e inhumados en el Cementerio Parque Las Fuentes.EMPRESA DINIELLO