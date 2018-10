El Fondo aprobó el préstamo y ya libera u$s 5.700 millones

El Directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó ayer, tal como se esperaba, la ampliación del préstamo acordado con Argentina, hasta los u$s 56.300 millones de dólares a 2020, y en ese marco aprobó el desembolso de u$s 5.700 millones que, según se informó, se hará efectivo de forma “inmediata” y demorará en llegar unos pocos días.

El FMI concluyó ayer la primera revisión del desempeño económico de la Argentina en virtud del Acuerdo Stand-By (SBA) de 36 meses que fue aprobado el 20 de junio de 2018, y reformulado a partir de principios de septiembre.

“La conclusión de la revisión permite a las autoridades obtener aproximadamente u$s 5.700 millones, lo que eleva los desembolsos totales desde junio hasta aproximadamente u$s 20.400 millones”, indicó el organismo en un comunicado.

A pesar de que al principio el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, estimó que la ayuda del Fondo, con la ampliación, rondaría los u$s 57.100 millones, finalmente el Directorio informó que incrementa el acceso hasta aproximadamente los u$s 56.300 millones. Es decir, unos u$s 800 millones menos que lo preanunciado el 26 de septiembre entre el ministro y la directora gerente del FMI, Christine Lagarde en el consulado argentino en Nueva York. El préstamo original era por u$s 50.000 millones y, a diferencia del nuevo acuerdo que achica los plazos de desembolso hasta fines del 2020, se extendía hasta el 2021.

“Las autoridades han solicitado usar este financiamiento del FMI como apoyo presupuestario”, comunicó el Fondo. El gobierno logró darle media sanción en Diputados al Presupuesto 2019 con déficit primario 0%, tal como quería, como una señal antes de la aprobación del nuevo acuerdo. Los desembolsos se efectuarán siempre que se vayan cumpliendo con las metas fijadas en la Carta de Intención que tuvo que ser revisada con el nuevo acuerdo. El Ejecutivo se comprometió a tener superávit del 1% para 2020.

Además de los u$s 5.700 millones que llegan ahora del FMI , según informó hace unas semanas el nuevo titular del Banco Central, Guido Sandleris, en noviembre ingresarán más de u$s 1.000 millones de organismos internacionales y en diciembre otros u$s 6.700 millones del Fondo más u$s 1.100 millones del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. En total, u$s 14.500 millones. En 2019 los desembolsos del FMI serán por u$s 22.500 millones.