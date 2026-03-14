Mirtha Legrand revela sus invitados del sábado: Moria Casán, Verónica Llinás, Coco Sily y Dani La Chepi
Mirtha Legrand vuelve con una mesa cargada de figuras del espectáculo. Quiénes estarán este sábado en La Noche de Mirtha y qué invitados acompañarán a Juana Viale en su almuerzo del domingo por El Trece.
La televisión argentina vuelve a reunir a algunas de las figuras más populares del espectáculo en la tradicional mesa de Mirtha Legrand. Este sábado 14 de marzo a las 21.30, la conductora recibirá en La Noche de Mirtha a cuatro invitados que prometen una noche cargada de anécdotas, humor y actualidad.
Según informó el canal El Trece, la mesa estará integrada por Moria Casán, Verónica Llinás, Coco Sily y Dani La Chepi.
Quiénes estarán en la mesa de Mirtha Legrand
La mesa de este sábado reunirá a referentes de distintos ámbitos del espectáculo argentino.
Por un lado, estará Moria Casán, una de las figuras más icónicas del teatro y la televisión, conocida por su fuerte personalidad y su extensa trayectoria en el mundo artístico.
También dirá presente Verónica Llinás, actriz y comediante con una larga carrera en cine, televisión y teatro.
A ellas se sumará Coco Sily, humorista y actor reconocido por sus espectáculos de stand up y su participación en diversos programas de radio y televisión.
La mesa se completa con Dani La Chepi, influencer y humorista que ganó gran popularidad en redes sociales y luego se consolidó en televisión.
Juana Viale también tendrá invitados destacados el domingo
El clásico ciclo del fin de semana continuará el domingo a las 13.45, cuando Juana Viale conduzca una nueva emisión de Almorzando con Juana.
En esta oportunidad, la conductora compartirá su mesa con Miguel Ángel Rodríguez, Agustina Cherri, Ricky Sarkany, Trinche y Noel Barrionuevo.
La combinación de actores, diseñadores y deportistas anticipa una charla variada que recorrerá la actualidad del espectáculo, el deporte y la cultura.
Los clásicos programas del fin de semana en la televisión argentina
Los ciclos conducidos por Mirtha Legrand y Juana Viale se mantienen como uno de los clásicos de la televisión argentina.
Con décadas de historia, las tradicionales “mesas” continúan convocando a personalidades del espectáculo, la política, el deporte y la cultura, generando cada fin de semana debates, anécdotas y momentos que suelen convertirse en tema de conversación en redes sociales y medios.
La nueva emisión podrá verse por El Trece, el canal que transmite ambos programas.
Fuente: El Trece / Televisión.com.ar.
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