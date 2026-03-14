Javier Milei en España: se reúne con el líder de Vox, previo a su participación en el Foro Económicos de Madrid 2026

El presidente Javier Milei ya está en España y se prepara para inaugurar su agenda oficial en Madrid este sábado. Se trata de su quinta visita al país español desde que asumió como jefe de Estado y esta vez viajó para participar en el Madrid Economic Forum 2026, un evento ultraliberal que reúne a importantes figuras de todas partes del mundo.

Además previo a su llegada al foro, se reunirá con su amigo y aliado internacional Santiago Abascal, presidente de Vox.

Javier Milei en España: las actividades de este sábado

Desde la Presidencia informaron que este sábado Javier Milei programó una reunión con el presidente del partido de ultraderecha Vox a las 10:00 horas (06:00 horas en Argentina).

Una hora después tiene previsto otra reunión con su amigo Jesús Herta de Soto, un economista y profesor universitario cercano al libertario desde antes de ostentar el bastón presidencial.

Luego le dará lugar a la actividad central por la que viajó a España, el Foro Económico de Madrid 2026. Su participación en ese evento está programado para las 20.15 (16.5 horas en Argentina).

Está previsto que el presidente argentino protagonice la última ponencia del evento y reciba un premio conmemorativo en honor al economista Ludwig von Mises por parte del Doctor Philipp Bagus.

El foro económico congrega a economistas, empresarios y políticos de ultraderecha de distintas partes del mundo. Se espera la asistencia de hasta 10.000 participantes. Es un evento privado donde las entradas oscilan entre 50 y 2.500 euros, además tiene Javier Milei como «invitado estrella» de la jornada de este sábado.

La visita del presidente en España será fugaz y sin visitas a su par español con quien no mantiene una buena relación. Desde el Gobierno informaron que Milei abandonará España a las 23 (19 horas argentina) y aterrice en Buenos Aires el domingo a las 9.30.