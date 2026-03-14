Horóscopo chino de hoy: qué significa el día del Chancho y por qué es ideal para firmar contratos

La astrología china por Ludovica Squirru propone que cada día tiene una energía particular que puede influir en las decisiones, los vínculos y los proyectos. Según esta tradición milenaria, este sábado 14 está marcado por la energía de Fuego yin y tiene como protagonista al signo del Chancho, una combinación asociada a la expansión, los acuerdos y los movimientos importantes.

Además, el día se relaciona con el Ki 3, una vibración vinculada con el crecimiento, los cambios y la iniciativa personal.

Energía del día: Fuego yin

En la astrología oriental, el Fuego yin representa la inspiración, la intuición y los procesos que se activan de forma gradual. Es una energía que favorece la creatividad, la comunicación y la construcción de nuevos caminos.

También se considera un momento propicio para expresar ideas, impulsar proyectos o tomar decisiones que requieren sensibilidad y estrategia.

Signo del día: Chancho

El Chancho (o Cerdo) es uno de los signos más generosos del horóscopo chino y está asociado a la prosperidad, la abundancia y la honestidad.

Cuando este signo domina la jornada, se interpreta como un momento favorable para generar acuerdos, fortalecer vínculos y avanzar con proyectos económicos o laborales.

Concordancias y afinidades del día

Durante esta jornada, la energía fluye con mayor armonía para los signos que tienen afinidad con el Chancho.

Los signos con mejor compatibilidad energética hoy son:

Búfalo

Tigre

Conejo

Dragón

Cabra

Perro

Para estos animales del zodíaco chino, el día puede traer oportunidades, encuentros positivos o avances en temas pendientes.

El choque energético: Serpiente

La astrología oriental también señala que cada día existe un signo en choque energético.

En este caso, el signo que puede sentir mayor tensión es la Serpiente, por lo que se recomienda actuar con prudencia, evitar discusiones innecesarias y postergar decisiones importantes.

Qué hacer hoy según el horóscopo chino

La energía del día se considera especialmente favorable para iniciar movimientos importantes.

Entre las actividades recomendadas se encuentran:

inaugurar proyectos

firmar contratos

realizar negociaciones

impulsar acciones de servicio social

promocionar ideas o emprendimientos

rezar o decretar objetivos

cambiar la cama de lugar

mudarse

comenzar obras o cimentar proyectos

realizar demoliciones o cierres de etapas

Estas acciones se vinculan con la energía de crecimiento del Ki 3, que impulsa transformaciones y nuevos comienzos.

Qué conviene evitar durante este día

La tradición del calendario chino también advierte sobre ciertas acciones que es mejor postergar.

En esta jornada se recomienda evitar:

bodas

cortes de pelo importantes

decisiones impulsivas en relaciones personales

La explicación es que la energía del día se orienta más hacia los proyectos y las estructuras a largo plazo que hacia celebraciones o cambios de imagen.

Cómo aprovechar la energía del día

Para quienes siguen las recomendaciones de la astrología oriental, la clave está en alinear las decisiones con la energía disponible.

Esto implica aprovechar el impulso del día para:

ordenar planes

iniciar acuerdos

abrir caminos profesionales

tomar decisiones estratégicas

Según esta tradición milenaria, cuando las acciones se sincronizan con la energía del día, los proyectos fluyen con mayor facilidad.