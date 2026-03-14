El primer año de la Ley de Microtráfico en Neuquén cerró con 101 condenas y una recaudación récord. Foto: Oscar Livera

A poco más de un año de la implementación de la Ley 3488, que delegó la investigación del microtráfico de drogas de la justicia federal a la órbita provincial, el Ministerio Público Fiscal (MPF) presentó un balance contundente. Entre el 1 de marzo de 2025 y el 4 de marzo de 2026, la provincia logró superar las 100 condenas y recaudar más de $420 millones en concepto de multas, marcando un hito en la persecución de la venta de estupefacientes al menudeo.

Efectividad judicial: condenas y acuerdos rápidos

El registro oficial arroja un total de 101 personas condenadas (65 varones y 36 mujeres). Un dato que resalta la eficiencia del nuevo sistema es que 100 de estas sentencias se lograron mediante acuerdos de pena en procedimientos abreviados.

Esto significa que, ante la solidez de las pruebas recolectadas por la Policía provincial y la fiscalía de Narcocriminalidad, los acusados admitieron su responsabilidad, evitando la necesidad de juicios orales prolongados.

El plan también articula la quema de droga en hornos de cementerios municiapales. Foto: Matías Subat

Distribución geográfica del delito

La mayor actividad judicial se concentró en la Primera Circunscripción, que abarca Neuquén capital, Plottier, Centenario, Añelo y Rincón de los Sauces, donde se dictaron 95 condenas. El resto de la provincia mostró números significativamente menores.

La Cuarta Circunscripción (Zona Sur) obtuvo 3 condenas, le sigue la Segunda Circunscripción (Cutral Co/Plaza Huincul) con 2 y la Tercera Circunscripción (Zapala) con 1 condena.

Las penas impuestas oscilaron entre los 3 años y medio y los 6 años para quienes recibieron prisión efectiva, mientras que las condenas condicionales se fijaron entre 2 y 3 años.

El destino de los $420 millones recaudados

Uno de los pilares de la Ley impulsada por el Ejecutivo es el destino social de los fondos incautados. Los más de 400 millones de pesos recaudados en multas ya fueron distribuidos estratégicamente.

Una parte de los recursos fue destinado al fortalecimiento de programas de prevención y rehabilitación de consumos.

También se derivó recaudación a la creación de capacitación, equipamiento y financiamiento de operativos contra el narcotráfico.

Por último se destinó también dinero para mejorar el sistema de persecución y juzgamiento de los delitos vinculados al tráfico.

Además de las multas, el Estado provincial y la División Antinarcóticos, bajo el mando del comisario mayor Nélson Peralta, concretó el secuestro de vehículos que ahora son utilizados por las fuerzas de seguridad en nuevos allanamientos.

Una de las camionetas secuestradas a una organización narca puesta a disposición de la División Antinarcóticos de Neuquén. Foto: Cecilia Maletti

Autores vs. Partícipes

La investigación permitió distinguir los roles dentro de las redes de comercialización. Se determinó que 44 personas actuaron como autores (con mayor grado de responsabilidad en las ventas), mientras que 57 fueron condenadas como partícipes secundarios, lo que indica que operaban bajo el mando de otros integrantes de la cadena de distribución.

Un plan estratégico que busca consolidarse

Este primer año de gestión bajo la órbita provincial se formalizó a través del “Plan Estratégico de Persecución del Microtráfico de Drogas”, diseñado por el fiscal general José Gerez.

La creación de la fiscalía de Narcocriminalidad ha permitido centralizar los recursos y coordinar de manera directa con la Policía de Neuquén, logrando resultados que, según las autoridades, superan las expectativas iniciales de la reforma legislativa.