El Alto Valle se prepara para un sábado de viento intenso: ¿a qué hora llegan las ráfagas de hasta 80 km/h?

Después de varios días donde la humedad marcó su presencia y hubo constantes amenazas de lluvia en el Alto Valle, el panorama climático decidió tomar otro rumbo. Este sábado el viento tomará mayor fuerza y si bien no se espera una alerta, el pronóstico anticipó una jornada con ráfagas de hasta 80 km/h.

El pronóstico del tiempo para el Alto Valle

Según los reportes de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y el Servicio Meteorológico Nacional, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, pero por el momento se descartan las probabilidades de precipitaciones.

De acuerdo al pronóstico, este sábado 14 de marzo la temperatura máxima, tanto en Neuquén como en Roca, alcanzará los 26°C durante la tarde, mientras que la mínima se posicionará en los 10°C, ofreciendo un inicio y un cierre de día más fresco.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN descartó las alertas y recalcó que las probabilidades durante las primeras horas del día se mantienen en 0%, aunque hacia la noche la situación podría cambiar ya que, si bien es baja, la probabilidad aumentará al 10%.

El factor determinante del día será el viento, especialmente en la tarde donde se pronostican ráfagas que oscilarán entre los 42 y 59 km/h. Con el correr de las horas, la intensidad aumentará y en la noche, la velocidad constante se mantendrá entre los 70 y 78 km/h.

Detalle del clima en Roca

Temperaturas: Máxima de 26°C | Mínima de 10°C

Máxima de 26°C | Mínima de 10°C Mañana: El cielo estará parcialmente nublado con una temperatura de 16°C. El viento soplará de forma leve (7-12 km/h) desde el Oeste. Sin probabilidad de precipitaciones.

Tarde: La temperatura alcanzará los 26°C. El viento rotará hacia el Sudeste con velocidades de 23-31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 42-50 km/h. Baja probabilidad de lluvia (0-10%).

Noche: Se espera un cielo mayormente nublado con 23°C. El viento predominará desde el Este (23-31 km/h) con ráfagas intensas de entre 70 y 78 km/h.

Detalle del clima en Neuquén capital