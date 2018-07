En los festejos por el 9 de Julio, Macri reconoció errores de gestión

Mauricio Macri encabezó hoy en Tucumán el acto por el 202° aniversario de la Declaración de la Independencia. El presidente reconoció que, además de factores externos y herencia de la política kirchnerista, los errores y decisiones del propio Ejecutivo también tuvieron su papel en la crisis de los últimos meses.

Por otro lado, pidió confianza, ratificó el rumbo económico del gobierno y convocó a empresarios, sindicalistas, movimientos sociales a trabajar juntos, a los dirigentes opositores a realizar “un aporte desde la sensatez”, y a los gobernadores “a tener un Presupuesto ordenado”.

“Estamos pasando por una tormenta, una tormenta fruto de muchas circunstancias. Entre ellas hay temas de nuestra propia gestión, de los mercados externos y de políticas tomadas por gobiernos anteriores. Pero debemos tener confianza porque sabemos a dónde vamos y cómo vamos a lograr las metas que nos hemos puesto”, afirmó Macri ayer en el acto oficial en San Miguel de Tucumán.

El presidente estuvo acompañado por el gobernador tucumano, Juan Manzur; la vicepresidenta, Gabriela Michetti; el jefe de Gabinete, Marcos Peña y el canciller Jorge Fouri, entre otros funcinarios. Macri no participó del Tedeum en la Catedral tucumana, pero envió a Michetti. Allí el arzoobispo criticó duramente el avance del proyecto de aborto en el Senado.

“No es el momento de oportunismos y demagogias. Superemos la tendencia de algunos de ver que las cosas pueden salir mal. Tanto mejor ser optimistas, con un futuro que ya está empezando a surgir. Es momento de trabajar juntos, hombro con hombro, para salir de las crisis recurrentes que nos afectaron durante años”, sostuvo el mandatario.

Se refirió a “los sindicalistas y los movimientos sociales que saben del esfuerzo que estamos haciendo para que esta transformación tenga los menores costos para todos”.

A los empresarios les pidió mostrar “un mayor aporte”. “Sepan que de este lado ya no hay un Estado que no los va a acompañar. No hay un Estado que aplasta y pone trabas, sino que los ayuda a crecer y a algo fundamental: aumentar la productividad”, dijo.

A los mandatarios provinciales, les pidió “colaborar desde su lugar a que podamos tener un presupuesto ordenado; acá no hay espectadores, todos somos protagonistas”.

El presidente ya había criticado hace una semana a los dirigentes políticos, sindicales, empresarios y a comunicadores que “piden soluciones mágicas”. Ayer volvió a exigir a la oposición un “aporte desde la sensatez, la racionalidad y el profesionalismo”.