Necrológicas de hoy, jueves 12 de marzo de 2026

Amarilla Alba, Yanet

Fallecio en Cervantes a los 34 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos trasladados a Gral Roca y velados en sala velatoria de Av Roca 649, recibieron sepultura ayer a las 11 Hs en la necrópolis local. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales