Necrológicas de hoy, jueves 12 de marzo de 2026
Las necrológicas del día de hoy, jueves 12 de marzo, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
Amarilla Alba, Yanet
Fallecio en Cervantes a los 34 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos trasladados a Gral Roca y velados en sala velatoria de Av Roca 649, recibieron sepultura ayer a las 11 Hs en la necrópolis local. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales
Diaz, Diego
Falleció en Cervantes a los 37 años de edad. Sus familiares participan su deceso comunicando que sus restos trasladados a Gral Roca y velados en sala velatoria de Av Roca 649, serán destinados a cremación. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales.
