Felipe Pigna y Pedro Saborido vuelven a Neuquén con Historias Argentinas para decir adiós… o hasta luego

"Vlvemos a aprender cosas que a partir de la sabiduría histórica, porque lo que tiene Felipe es una sabiduría histórica", dice Pedro Saborido.

Cuatro meses después de aquella primera presentación de Historias Argentinas en el Cine Teatro Español, Pedro Saborido y Felipe Pigna regresan a la ciudad de Neuquén para (comenzar a) despedirlo. Esta vez, en Casino Magic (Planas 4005), este jueves a las 21. Las entradas se consiguen por sistema a través de tuentrada.com o en formato físico en Flipper (Av. Argentina 179).

¿Por qué regresan Pigna y Saborido? Lo dijimos, para (comenzar a) despedir un espectáculo exitoso en taquilla y crítica como Historias Argentinas. Pero también regresan a pedido del público. ¿De verdad que el público pidió por ellos? Sí, de verdad que el público pidió por ellos. Al menos es lo que ellos afirman. ¿Y cómo se supone que el público pide que vuelvan? ¿O acaso es un artilugio de los productores en connivencia con los artistas con el público como coartada? Algo así, dirán ellos. Veamos.

“El tema es así”, se dispone a explicar Saborido. “El interés de un productor se enlaza con el interés del público. Claro, el productor quiere que vayamos porque lo pide el público, si nadie lo pide no sé si va a tener ganas de que vayamos. Y quedó mucha gente afuera, a partir de eso no hicimos una segunda función. Entonces te podría asegurar que fue a pedido del público, si no hubiéramos tardado un poco más en volver”. Buen punto, Pedro.

¿Qué hay de diferente entre aquella visita y esta vez? “La pregunta es improcedente. No sabría decirte qué”, dice entre risas el guionista, escritor, director de radio, teatro, cine y televisión que es Pedro Saborido, en un diálogo telefónico con Diario RÍO NEGRO.

“Es la despedida, es una gira que estamos haciendo de despedida, y habría que ver, de noviembre hasta ahora, qué se cambió. Pero algunas cosas siempre cambian. No la esencia de esta charla, que pasa por tres ejes, civilización y barbarie, identidad argentina y revoluciones, pero siempre va habiendo matices y cosas que van surgiendo y que se van transformando. ¿Por qué? Porque cada lugar al que vamos suele haber una pregunta distinta, la actualidad o la realidad nos marca hablar de otra cosa, en otro momento, en otro tono”.

“Es como un espectáculo que mantiene la esencia, pero siempre va cambiando. Y esta vez decidimos hacer una gira de despedida, ya habíamos sido en Neuquén en noviembre, y había quedado mucha gente afuera o sin poder conseguir su entrada, y antes de volver con otro nuevo espectáculo, decidimos empezar a cerrar la gira en Neuquén”, cuenta el autor de Una Historia del Peronismo, entre otros títulos.

Los profetas no anunciaban el futuro. Los profetas en realidad lo que hacían era un poco recordar lo que había pasado para suponer que era lo que iba a pasar. En realidad, era eso, era tener presente algo». Pedro Saborido

P: ¿Cómo percibís que el presente se les cuela en el espectáculo y hace que cada presencia sea tan distinta una de otra?

R: Porque lo que pasa ahora te vuelve a iluminar un pedazo del pasado distinto. Algo que ocurre te refresca algo. Vos pensá esto, los profetas no anunciaban el futuro. Los profetas en realidad lo que hacían era un poco recordar lo que había pasado para suponer que era lo que iba a pasar. En realidad, era eso, era tener presente algo.

Entonces ahí aparece, cuando se habla de lo profético en realidad, es que todo lo que vos vas viendo hoy, o que va ocurriendo, tuvo un momento en el pasado. Con otros matices, con otro lenguaje, con otro protagonista, con otro tono. Pero estos lugares por donde vamos pasando, si bien vamos pasando con algo que parece nuevo, en realidad es algo que toma otra forma, pero ya pasó.

Esto que está pasando ya pasó en la Argentina. Entonces cuando aparece de pronto un discurso como el de otro medio, te hace acordar otros discursos sacados de otras épocas, o te hace pasar por otros momentos de la Argentina en los que ocurrieron cosas similares. Y eso es lo que va pasando día a día.

Y eso se va colando, como aparece por momentos la actualidad de vuelta en esto, que es hablar de historia, y en realidad es hablar de historia, de cómo esas cosas también están reflejadas en lo cotidiano, cómo el centralismo porteño y el federalismo unitario y federal sigue existiendo, cómo centro y periferia siguen existiendo, cómo las identidades de la Argentina son difíciles de sintetizar, y eso es quizás lo más interesante. Por eso buscamos a un Gardel o buscamos al fútbol, para que nos pueda sintetizar en toda nuestra diferencia.

También hablamos de diferentes épocas donde las revoluciones fueron marcando las diferencias en la Argentina, donde esas revoluciones te llevaron a lugares donde había que volver a explicarse todo. En este caso, por ejemplo, hablamos un poco del peronismo, pero hablar del peronismo, de lo que fue el peronismo también de alguna manera, es lo que es el hablar de lo que es el peronismo hoy.

Me parece que no estamos todos mirando el mismo país, creo que cada uno está teniendo un país en la cabeza, cada uno vive en el país del que se entera o del que se quiere enterar».

P: ¿Cómo lo ves al peronismo hoy? Hoy pareciera como que está en un estado, no digo de ausencia, pero como que está, cuando uno tiene la cabeza en otro lado y parece estar ausente, así me da la sensación que está el peronismo.

R: El peronismo se siente aún cuando está ausente, porque su ausencia misma lo hace sentir. Entonces, en el estado en que está hoy, quizás replegado, lleno de internas, resolviendo sus cuestiones de liderazgos o programáticas, parece que está ausente, pero el peronismo está presente, simplemente que no está con la intensidad o no está tocando bocina, o la intensidad hoy de los grupos antiperonistas es mucho más potente, y lo vemos.

P: ¿Crees que hay como una necesidad de que el peronismo vuelva a estar presente? Hay como una necesidad permanente de referenciarlo, de que esté y si no está, lo nombramos para que esté.

R: El antiperonismo está hecho precisamente de peronismo. Lo necesita simplemente, aunque sea para remarcarlo, para tenerlo ahí, para volver a unir las fuerzas contra él.

Fíjate que el odio, de eso también hablábamos muchas veces, es el enemigo o la referencia. El enemigo es un montón de gente que no tiene muchas cosas en común, más que aquello que está contra. Yo prefiero no decir odio.

P: ¿Cómo ves hoy la situación? ¿Cómo la percibís? ¿Qué ves que está pasando? ¿Qué escuchás?

R: Me parece que no estamos todos mirando el mismo país, creo que cada uno está teniendo un país en la cabeza, cada uno vive en el país del que se entera o del que se quiere enterar. Yo pienso que eso quizás sea parte de un malestar o de una inmovilidad frente a lo que está ocurriendo. Hay una realidad, hasta te la dijo Francella, por ejemplo, en su rubro. Y frente a eso la podemos mirar, la podemos aceptar, la podemos negar, la podemos reinterpretar.

El antiperonismo está hecho precisamente de peronismo. Lo necesita simplemente, aunque sea para remarcarlo, para tenerlo ahí, para volver a unir las fuerzas contra él».

Hay gente que tiene fe y es feliz con lo que está pasando y hay gente que la está pasando muy mal y no es feliz con lo que está pasando. Y eso es evidente. Entonces, cuando nosotros hacemos una charla como Historias Argentinas, lo que buscamos es tomar una distancia un poco de la actualidad.

Aunque se cuele, en realidad estamos tomando una distancia, estamos hablando de historia, nos estamos divirtiendo, nos reímos, volvemos a mirar nuestros dramas, volvemos a aprender cosas que a partir de la sabiduría histórica, porque lo que tiene Felipe es una sabiduría histórica, no es un tipo que te está recitando la historia de memoria, ni se sabe un montón de fechas, simplemente la interpreta sabiamente, la vuelca, la cuenta, y eso lo que hace es que aprendamos, observemos y tomemos distancia de lo que está pasando para darnos cuenta que esto también va a ser un pedazo de historia.

Y este pedazo de historia está hecho de la historia anterior. Y ahí es cuando tomás distancia de tu propia realidad, cuando la mirás con un poco menos de emoción, es cuando quizás empezás, te podés tranquilizar y ver cómo la vas a resolver.

Cómo sabés que todo es mientras, que nada es para siempre, y que todo es mientras. Y el problema es el mientras, pero nada es para siempre.

P: Pedro, hablabas de una despedida del espectáculo, ¿debido a qué lo despiden? ¿Sienten que ya hubo otra expectativa, un cambio?

R: Que ya tenemos ganas de hacer otra cosa, que hay otros temas que van surgiendo, que ya lo vieron, que ya tiene un público interesado en esto, en el humor y en la historia, que se divierte con nosotros, que tiene ganas de volver a vernos, pero que también tiene ganas de ver otra cosa. Entonces empezamos con una gira de despedida.

P: ¿Están pensando con Felipe en seguir haciendo cosas juntos?

R: Claro, en hacer otros temas de la historia también. Estamos también pensando en algún proyecto para redes y también estamos pensando que ese proyecto de redes vaya a ir alimentando también el próximo espectáculo.

P: Indudablemente les funcionó esto que se les ocurrió en su momento.

R: Sí, la pasamos bien aparte. Cuando vos haces algo así querés que te cierre primero como laburo. Pero también querés que te cierre como la pasás con la gente con la que lo vas haciendo.

Y después que la gente se vaya contenta. O sea, son tres patas la cosa. Que te cierre a vos como laburo, que le cierre a la gente que también paga y que quiere que le cierre como negocio. Y que te cierre también como lo está pasando. Entonces eso cierra, la gente se va muy agradecida y eso te dan ganas de seguir.

Si vos ves que la gente no te aplaude, se va en toda la mierda, qué sé yo, nadie te esperó en la salida para sacarse una foto. Una de las patas está renga ya. Pero cuando el teatro está bien, hay gente en el teatro, algunos te esperan, te saludan con cariño, te dicen gracias, te dan ganas de seguir.

P: Pedro, por último, y hablando de esto de trabajar de a dos o en dupla o con alguien que funcione, ¿con Diego estás haciendo algo?

R: No, no, no estamos en contacto en términos de trabajo digo. Creo que él va a estar de gira con su obra Tirria, y no sé si fue a Neuquén todavía o no. Está muy bien la obra y ojalá que pueda ir. Estamos charlando, siempre nos vemos, pero por ahora él tiene una película también con Adrián Suar, que la están filmando, y va a seguir con esta obra, y no sé si va a armar otra obra en breve.