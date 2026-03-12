Atlético Regina se recuperó ante su gente y logró su primer triunfo en la Liga Federal

Atlético Regina fue de menor a mayor, venció a Petrolero Argentino por 87-74 y logró su primera victoria en la Liga Federal de básquet. Con un rendimiento parejo y César Lavoratornuovo como máxima figura, se recuperó de la caída en la jornada inaugural y festejó en La Calderita.

El duelo fue por la segunda fecha de la división Sur, que ya tenía como ganadores a Pérfora (sobre Deportivo Roca) y Centro Español (Pacífico). La jornada se cerrará el viernes 13, en La Caldera de Neuquén, con el duelo entre Independiente y Club Plottier.

Apellido difícil, básquet simpre efectivo. Lavoratornuovo la rompió ante Petro. (Beto Troncozo)

Petro picó en punta, pero el Albo reaccionó rápido

La visita se llevó el primer cuarto por 19-16, pero a partir del segundo cuarto fue todo del Albo. Ganó el parcial 24-14, se fue al descanso arriba por 40-33 y a partir de ahí manejó la diferencia. El equipo de Plaza Huincul, que tuvo el debut goleador de Pablo Almendra (máximo anotador del juego con 22), no se entregó, pero tampoco pudo achicar la brecha en los momentos decisivos.

Regina defendió mejor y esto se ratifica con los recuperos, ya que logró una amplia diferencia de 17-7. También fueron determinantes las pérdidas con 10 en el dueño de casa y 23 por el lado del Matador.

Los mejores de la noche

Lavoratornuovo terminó con 21 puntos (5 triples), 5 rebotes y 3 asistencias, para transformarse en el mejor del juego. Lo siguieron Manuel Navarro (16), Martín Fagotti (11) y Franco Herbik (10), mientras que tres jugadores bajaron 7 rebotes: Navarro, Germán Frencia y Francisco UIllúa. Enfrente, además de Almendra sobresalieron Julián Roumec (13), Sebastián Ojeda (11) y Josko Agnic, con 11 rebotes.

Con estos resultados, Español y Pérfora mandan con 4 puntos; Regina y Roca suman 3, Independiente (un partido penos), Pacífico y Petrolero suman 2, mientras que Club Plottier (uno menos) tiene 1.