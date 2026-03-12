Impulso verde: El Parque Eólico Rivadavia consiguió un financiamiento por US$ 275 millones

Parque Eólico Olavarría fue el séptimo en ser aprobado para ingresar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Foto: gentileza.

Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) concretó un acuerdo de financiamiento con la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial, para el desarrollo del Parque Eólico Olavarría, en la provincia de Buenos Aires. El proyecto requerirá de una inversión total de 275 millones de dólares.

La iniciativa es realizada en conjunto con Acindar -perteneciente al grupo ArcelorMittal-, que utilizará la energía generada para abastecer parte de sus operaciones industriales y avanzar en la descarbonización de su producción de acero.

El parque eólico tendrá 185 megavatios (MW) de capacidad instalada total, y contará con 29 aerogeneradores provistos por Vestas. Incluirá la construcción de una línea de transmisión de 25 kilómetros que lo conectará con la estación transformadora de Olavarría.

Se espera que la iniciativa genere energía equivalente al consumo anual de 230 mil hogares, además de permitir la reducción de 320 mil toneladas de emisiones de dióxido de carbono al año, según estimaciones de la compañía.

El acuerdo fue firmado por el CEO de PCR, Martín Brandi, junto con el director general de la IFC, Makhtar Diop. Mediante sus redes sociales, la empresa aseguró que el convenio “refleja la confianza del mercado financiero en la capacidad de PCR para desarrollar proyectos complejos de infraestructura energética, con visión de largo plazo y estándares internacionales”.

“Con esta inversión, apoyamos la ampliación de la oferta de energías renovables competitivas, fortalecemos la infraestructura y generación de empleo que son esenciales para el desarrollo sostenible de Argentina”, señaló Diop.

Por su parte, Brandi aseguró que con el acuerdo “reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo energético y productivo de la Argentina. Este acuerdo de financiamiento con IFC nos permite avanzar en un proyecto que integra infraestructura estratégica, energía renovable y generación de oportunidades para las comunidades y las cadenas de valor”.

En agosto del año pasado, el Parque Eólico Olavarría fue aprobado para ingresar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). De esa forma, la iniciativa de la empresa que tiene negocios en el cemento, el petróleo y las energías renovables fue el séptimo proyecto en integrase a la lista.