El concurso para juez procesal administrativo de Zapala entra en su etapa final: quién lidera

Es la segunda vez que se concursa este puesto. La Legislatura rechazó al candidato anterior. Foto Matías Subat.

La abogada Angela Cuevas Sebastiano quedó primera en el concurso para cubrir el cargo de juez procesal administrativo, con asiento de funciones en Zapala. Obtuvo la mejor calificación en la etapa técnica: 33 puntos sobre un máximo de 40. Resta la última instancia que es la entrevista personal.

La vacante es la que ocupaba el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, y tiene competencia en todo el interior de la provincia.

El puntaje parcial de Cuevas Sebastiano (incluido antecedentes) es de 40,75 puntos. Le sigue Ezequiel Signorile, abogado relator en la Oficina de Atención al Público y Gestión de Zapala, con 38,45 puntos.

Es la segunda vez que se concursa este puesto. En el primer llamado el ganador fue bochado por la Legislatura. En esa oportunidad la abogada, exconcejal del MPN, también participó.

En el fuero procesal administrativo tramitan las demandas que se inician contra el Estado provincial, o en las que está involucrado, como es el caso de la estafa con planes sociales.

En tanto, ayer ingresó en la Legislatura la designación de Laura Kremer, la candidata a jueza civil de Neuquén que salió segunda en el concurso. El pliego deberá tomar estado parlamentario en la próxima sesión y luego será entrevistada en la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia.

De acuerdo a los datos que brindó en la entrevista que le realizaron en el Consejo de la Magistratura, la postulante tiene 41 años y es egresada de la Universidad Nacional del Comahue. Desde el 2013 trabaja en el fuero civil.

La Cámara le negó el acuerdo a la ganadora del concurso, Tamara Zabalegui, sin brindar los motivos.