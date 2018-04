La oposición no llegó al quórum y fracasó la sesión por los tarifazos

Como es tradición, los fotógrafos apuntaron a los cortinados: poco antes de las 12, el jefe del bloque del Pro, Nicolás Massot, seguía atentamente desde allí la convocatoria de la oposición a una sesión especial para impulsar un freno al aumento en las tarifas de los servicios públicos. Con el oficialismo ausente, pasado el mediodía los bloques opositores no habían conseguido los 129 diputados presentes para garantizar su tratamiento. Les faltó sólo uno. Un victoria efímera para el oficialismo, que ha visto por primera vez unidas a todas las bancadas de raíz peronista en la Cámara. Mientras se sucedían las críticas de la oposición dentro del recinto, el oficialismo salió a suavizar los costos de no haber dado el debate. La diputada Elisa Carrió, que presentó el lunes un pedido de informes al Ejecutivo sobre el impacto de las tarifas, anunció que la semana próxima habrá una nueva sesión para tratar el tema. “Gracias a Dios se abre una instancia de negociación, por lo que se posterga la sesión para la semana que viene”, dijo en Twitter. Más tarde se supo que el gobierno convocó para hoy a los líderes parlamentarios de Cambiemos a una reunión en la Casa Rosada para evaluar cambios y consensuar una posición para llevarla al recinto la próxima semana. El fracaso de la sesión no estuvo exento de un modesto escándalo. El salteño Alfredo Olmedo, aliado del oficialismo, se levantó de su banca cuando la oposición quedó en condiciones de llegar al quórum con el ingreso del misionero Daniel Distéfano. Olmedo había recibido minutos antes un mensaje al oído del oficialista cordobés Pedro Pretto. De inmediato, el titular de la Cámara, Emilio Monzó, levantó la sesión. El tiempo reglamentario se había agotado. Llovieron insultos sobre Olmedo y la oposición lo acusó de “corrupto”. Lo que siguió fue una larga sucesión de discursos que coincidieron en un fuerte cuestionamiento al oficialismo por haber dado la espalda a un tema de principal preocupación. El otro blanco común de la oposición fueron Carrió y el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, los socios menores de Cambiemos, que en los últimos días plantearon duras críticas al interior de la alianza por el golpe al bolsillo de la suba de los servicios. Continuará.

“Esto no es demagogia. Tenemos que bajar los impuestos en materia de tarifas y bajar a los servicios el 50% en el IVA”.

Diego Bossio,

bloque justicialista

Buenos Aires

“Que el oficialismo y sus aliados hoy no estén acá es desoír a la democracia. Esto no es un capricho del FpV. Es legislar para el pueblo”.

María Emilia Soria,

FpV-PJ

Río Negro

“Me amarga mucho no poder tratar el tema de las tarifas. No tratar las tarifas es aumentar el endeudamiento de las familias”.

Daniel Arroyo,

Frente Renovador

Buenos Aires

“Gracias a Dios se abre una instancia de negociación, motivo por el cual se posterga la sesión para la semana que viene”.

Elisa Carrió,

Cambiemos

CABA

Macri: “No soy mago, pero

tampoco soy estafador”

“Siempre les he dicho y lo ratifico hoy: no soy mago. Me encantaría, pero no me sale eso. Pero tampoco soy estafador. Nada de lo que a uno le prometan que viene de regalo puede ser verdad”. Lo dijo ayer el presidente Mauricio Macri, poco después de que el oficialismo frustrara la sesión especial convocada por la oposición para debatir el impacto de la suba de las tarifas en los servicios.

Macri estuvo en Tucumán con el gobernador Juan Manzur, en el anuncio de la primera exportación de limones a EE.UU

