«Ohlala Diseña», abre sus puertas para esperar la Navidad junto a los emprendedores locales

Estamos a nada de despedir el 2025 y recibir el 2026 y este fin de semana se presenta en Neuquén una super alternativa para disfrutar, mostrarle a Papá Noel dónde comprar el mejor regalo para el arbolito y además, apoyar y promover los emprendimientos locales. El sábado y el domingo, de 17 a 22 abrirá sus puertas el evento de diseño y emprendedurismo «Ohlala Diseña», en el Centro de Convenciones «Domuyo, ubicado en el Paseo de la Costa. La entrada es gratuita.

Habrá de todo. Música, stand con exposiciones de 120 diseñadores y emprendedores de Neuquén, Río Negro, Chubut y Buenos Aires. Pero no será solo eso, también podrás degustar de la mejor coctelería y gastronomía local, recorrer puestos donde experimentarás las últimas tecnologías en materia automotor, propuestas hoteleras para disfrutar en el verano y durante todo el año, y darte un gustito en materia de estética con productos de una reconocida farmacia de la región.

«Ohlala Diseña» fue declarado de interés legislativo por la Legislatura de la provincia de Neuquén porque con una fuerte impronta patagónica «celebra la creatividad, la innovación y el diseño de autor. También busca visibilizar y potenciar el trabajo de mujeres emprendedoras que transforman sus ideas en marcas con identidad, compromiso y proyección».

En la última edición de este año, el encuentro propone una experiencia integral para disfrutar, regalar y compartir. Papá Noel estás avisado. Fuera del caos que suele generarse en los shopping en esta época del año, «Ohlala Diseña» es una buena alternativa para recorrer los stand con disfrute y tranquilidad.



«Con áreas temáticas como Arte, Moda, Casa e Ideas, Kids y Diseñadores e Innovación, Ohlala Diseña propone un recorrido que fusiona talento, experiencia y oportunidades reales para los

emprendedores». El lema de este fin de año es «En estas fiestas, regalá diseño emprender».

Todo momento tiene su música

«Ohlala Diseña» sumará una propuesta musical para acompañar los tiempos festivos. Artistas locales brindarán shows en vivo, porque todo momento tiene su música. Las presentaciones se realizarán los dos dias, una de 19 a 20 y la otra de 21 a 22.

Y si hay música porqué no acompañar con un buen trago y algo rico para desgustar. Aparece acá la propuesta gastronómica. Tendrás en el recorrido barras de coctelería de autor y gin point. Se trata de tragos especialmente diseñados para la Navidad. Y no vamos a spoilear nada más, pero habrá señales.

Se invitará al público a disfrutar de sabores únicos de Bodegas Humberto Canale y Zorro Colorado y para cambiarle el gustito al paladar estará la opción de Bonafie Neuquén con su café, dulzuras regionales y pastelería. Los amantes de lo salado también tendrán su momento con bocadillos artesanales que demandarán una segunda vuelta de degustación.

El plus vendrá de la mano de la productora ganadora del mundial de alfajores (triple) que desde Chubut compartirá sus secretos en un solo mordisco. Un pasito más allá de la fila de stands podrás encontrar propuestas de blends de autor y alimentos regionales que aplican muy bien para estas fiestas.

Todo recorrido tiene su recompensa

Los asistentes a «Ohlala» se llevarán miles de sabores y experiencias pero también premios. Solo hay que registrarse en la página web del evento https://www.ohlaladesigneventos.com/event-details/ohlala-disena-

sab-20-dom-21-diciembre-centro-de-convenciones-domuyo y durante el evento.

Los premios incluyen estadías, experiencias gourmet y de spa, y productos de diseño de marcas que acompañan el evento. «La participación es libre y cada visitante tendrá múltiples oportunidades de ganar durante su recorrido. Un motivo más para vivir Ohlala con entusiasmo», informaron desde la organización.

El público podrá participar de la ruleta de premios, donde se sortean vouchers de descuento, productos de emprendedores y regalos de marcas aliadas. Todo lo que ganes se puede canjear y disfrutar en el momento, recorriendo el evento y descubriendo nuevas propuestas.

Pero además… Pensado como un espacio de múltiples opciones, «Ohlala Diseña» suma espacios interactivos para ser parte de nuevas propuestas. Estos son:

El Ministerio de Turismo propone una estación sensorial donde podrás conocer destinos neuquinos para estas vacaciones con juegos y sorteos temáticos.

Nippon Car. Allí podrás conocer los últimos modelos con asesoramiento; explorar tecnologías, seguridad y confort. Y por qué no empezar a pensar en un nuevo auto.

La Reserva Barrio Botánico. Naturaleza que suma un espacio sensorial y botánico donde los asistentes podrán conectar con el estilo de vida que combina arquitectura y naturaleza. Serán como unas minivacaciones.

Farmacias y Perfumerías Global. Porque la piel es parte de toda nuestra humanidad y hay que cuidarla. Con un stand especial de perfumería y dermoestética, podrás descubrir tu aroma ideal, probar cremas y explorar una selección de productos pensados para el bienestar y el cuidado personal. Además, en el área exterior, Global ofrecerá un Punto Saludable, donde se entregarán frutas frescas y agua para hidratación totalmente gratuito y consejos de bienestar para acompañar el recorrido.

Armorique Motors. Vas a descubrir detalles de diseño y tecnología. Una experiencia pensada para los amantes del diseño aplicado a la industria automotriz.

Dermoestetic. Con un espacio boutique de belleza y cuidado de la piel, ofrecerá asesoramiento personalizado, kits y productos exclusivos, y activaciones con premios especiales.

Hilton Garden Inn. Ofrecerá un área donde el público podrá conocer su propuesta de confort en pleno centro de la ciudad. Además, estarán promocionando los premios.

Y siempre es bueno jugar

En esta edición festiva, se suma un área recreativa para todas las edades, con propuestas dinámicas e interactivas en el área exterior del Centro de Convenciones Domuyo: Play Juegos, acá habrá diversión asegurada con juegos temáticos para participar con amigos o en familia. Se sumará Speed, con actividades ágiles y divertidas para quienes disfrutan de competir y pasarla bien.

Miriam Anriquez, la productora ejecutiva de Ohlala Design Eventos, nos comenta: “Esta edición es muy especial porque cierra un año lleno de crecimiento, oportunidades y sueños cumplidos. Ohlala Diseña es un espacio que transforma: impulsa emprendedores, genera comunidad y crea experiencias que quedan en la memoria. Celebrar esta edición en Domuyo es reafirmar nuestro compromiso con el diseño regional y con quienes se animan a crear”.

“Ohlala Diseña es una celebración del talento local y un espacio para impulsar nuevas oportunidades. También es el encuentro, el cierre de año y la magia de regalar con sentido. Apoyar a una emprendedora es fortalecer una economía más humana, creativa y regional. Hace siete años venimos construyendo este camino junto a mujeres increíbles que se animaron a soñar., agregó.