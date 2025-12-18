El Gobierno le restó importancia a la marcha de la CGT en contra de la reforma laboral

La movilización de este jornada en las afueras del Congreso. Fotografía: Clarín.

Con un fuerte operativo policial y accesos restringidos, el Gobierno sigue de cerca la movilización de la CGT contra la reforma laboral de este jueves. Desde el Ejecutivo destacan la normalidad de la jornada pese a la protesta.

Desde la Casa Rosada, el Gobierno le quita dramatismo a la protesta sindical

El presidente Javier Milei se trasladó a Casa Rosada y permanece en su despacho desde las 14.15, mientras sus colaboradores monitorean la situación, según informó Infobae. En este escenario, un funcionario sintetizó la postura oficial: “Es un día normal. No nos interesa mucho la protesta”.

Desde el mediodía comenzaron a concentrarse columnas sindicales y agrupaciones de izquierda en Plaza de Mayo. Aunque la convocatoria formal era a las 15, las banderas y batucadas se desplegaron con antelación en rechazo al proyecto de “modernización” laboral.

En paralelo, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sigue el minuto a minuto desde el Comando Unificado de Monitoreo. De acuerdo a la cartera, la instrucción a los efectivos es evitar confrontaciones para garantizar una marcha “pacífica”.

Marcha de la CGT contra la reforma laboral. Foto: NA

El operativo de seguridad y las alertas por la desconcentración

Por otra parte, desde Seguridad señalaron: “El protocolo es el mismo de siempre. Lo único que cambia son las formas a partir de cómo se manifiesta”. El accionar se coordina con el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Además, se activó un sistema de alerta temprana que advirtió posibles disturbios a las 18, vinculados a la desconcentración. Aun así, indicaron que no existirían vínculos directos con la central sindical.

Con la mitad de la plaza vallada, gendarmes controlan los accesos a la Casa Rosada, habilitados solo por la calle 25 de Mayo. Mientras tanto, en el Ejecutivo destacan que la protesta no coincide con una jornada legislativa y remarcan: “Lo importante es que hace hoy y no un día de sesión”.